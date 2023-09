Ndodh njëherë në 437 vjet! Në fundjavë sytë nga yjet, kometa Nishmura do të përshkojë qiellin

Një kometë e quajtur Nishimura e zbuluar vetëm një muaj më parë mund të jetë e dukshme me sy të lirë këtë fundjavë, duke u ofruar vëzhguesve të yjeve një shans një herë në 437 vjet për të parë vizitorin qiellor.

Topi i shkëmbinjve dhe akullit, madhësia e saktë e të cilit mbetet e panjohur, është emëruar sipas astronomit amator japonez Hideo Nishimura, i cili e vuri re për herë të parë më 11 gusht.

Është e rrallë që kometat të arrijnë momentin e tyre të shikueshmërisë kaq shpejt pasi u zbuluan, tha Nicolas Biver, një astrofizikan në Observatorin e Parisit.

“Shumica janë zbuluar muaj, madje edhe vite përpara se të kalojnë më afër diellit,” i tha ai AFP.

Kometa lëviz pranë diellit vetëm çdo 437 vjet, tha ai, një periudhë e gjatë orbitale që e sheh atë të kalojë shumë nga koha e saj në sistemin e jashtëm diellor të ngrirë.

Kur kometat i afrohen diellit nga pafundësia e hapësirës, nxehtësia bën që bërthama e tij e akullit të kthehet në pluhur dhe gaz, të cilat formojnë një bisht të gjatë. Drita e diellit reflektohet nga ky bisht, duke na lejuar të shohim kometat nga Toka.

Nishimura, e cila ka emrin shkencor C/2023 P1, do të kalojë më afër diellit më 17 shtator. Do të jetë 33 milionë km (20 milion milje) nga dielli, që është më pak se një e katërta e distancës midis Tokës dhe diellit, tha Biver.

Kometa më pas do të kalojë e padëmshme nga Toka në një distancë prej 125m km.

Për shikuesit e yjeve, kometa do të jetë më e lehtë për t’u vëzhguar këtë të shtunë dhe të dielë, veçanërisht në hemisferën veriore.

Njerëzit me dylbi të vogla do të mund të shijojnë lehtësisht spektaklin. Por, nëse kushtet lejojnë, kometa mund të jetë e dukshme edhe me sy të lirë.

Bishti i kometës është i gjelbër, sepse përmban më shumë gaz sesa pluhur, tha Biver./albeu.com