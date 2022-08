Ndikimi rus në Ballkan? Stoltenberg: KFOR gati të ndërhyjë në Kosovë

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, është shprehur se KFOR është gati të ndërhyjë në Kosovë në rast të përshkallëzimit të tënsioneve.

Komentet ai i bëri në një intervistë për “Vijesti”, ku ka theksuar se NATO respekton plotësisht të drejtën sovrane të vendeve për të zgjidhur marrëveshjet e tyre politike dhe të sigurisë, pasi sipas tij, ky është parimi bazë i sigurisë evropiane.

Duke u ndalur te Ballkani Perëndimor, Stoltenberg tha se rajoni ka një rëndësi shumë të madhe për NATO-n.

Stoltenberg: NATO do të vazhdojë të promovojë stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin në rajon, duke përfshirë përpjekjet e përditshme të KFOR-it, selisë sonë në Sarajevë dhe zyrës në Beograd. Siguria dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është i rëndësishëm për NATO-n dhe për paqen dhe stabilitetin në Evropë.

Flitet shumë për ndikimin rus në Ballkan, veçanërisht në Serbi dhe Republika Srpska. Ju keni përmendur vazhdimisht tensionet në Bosnje dhe Hercegovinë dhe retorikën nxitëse të Milorad Dodik. Si do ta përshkruanit situatën aktuale në Bosnje?

Stoltenberg: Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të luajë një rol konstruktiv në Ballkanin Perëndimor, por e kemi parë rregullisht Rusinë të bëjë pikërisht të kundërtën. NATO respekton plotësisht të drejtën sovrane të vendeve për të zgjedhur marrëveshjet e tyre politike dhe të sigurisë. Ky është parimi bazë i sigurisë evropiane. Një parim që Rusia gjithashtu u zotua ta respektojë si pjesë e Marrëveshjes së Helsinkit. Bosnja dhe Hercegovina ka bërë një rrugë të gjatë që nga konfliktet e viteve 1990, por, për fat të keq, tensionet mbeten të larta, me retorikë përçarëse, reforma të ngecura dhe aktorë të huaj që punojnë për të minuar përparimin e saj. NATO do të vazhdojë të promovojë stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin në rajon përmes partneritetit tonë me Bosnje dhe Hercegovinën, përpjekjeve të selisë sonë në Sarajevë, mbështetjes sonë për operacionin e përkthyer nga Bashkimi Evropian EUFOR ALTHEA në Bosnje dhe Hercegovinë, si pjesë e Berlin plus marrëveshje.

A jeni i shqetësuar për stabilitetin afatgjatë në Kosovë, pas zhvillimeve të fundit në veri të vendit?

Stoltenberg: Së fundmi kam folur me lidershipin politik në Prishtinë dhe Beograd për tensionet në veri të Kosovës. Të gjitha palët duhet të qëndrojnë të qetë, të shmangin veprimet e njëanshme dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në përputhje me mandatin e tij të OKB-së, misioni i KFOR-it po monitoron nga afër situatën dhe është i gatshëm të ndërhyjë nëse kërcënohet stabiliteti. Misioni ynë është i përkushtuar për të siguruar një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë. NATO vazhdon të mbështesë plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga BE dhe ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të vazhdojnë negociatat. Është thelbësore për paqen dhe sigurinë rajonale./albeu.com/