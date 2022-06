Ndeshje e mrekullueshme në “Allianz Arena”, VAR shpëton Anglinë nga humbja (VIDEO)

Gjermania dhe Anglia nuk kanë shkuar më shumë se barazimi 1-1 mes tyre.

Një ndeshje ku në pjesën e parë ishte e balancuar, pasi 45-minutat u mbyllën me rrjeta të paprekura, ndërsa vetëm 5 minuta nga fillimi i fraksionit të dytë kombëtarja gjermane arriti të gjente dhe rrugën e rrjetës.

Do të ishte Hoffmann në minutën e 50-të që do të çonte peshë zemrat e tifozëve, me mesfushorin e Bayern pas asistimit të Kimmich arriti të dërgonte topin mjeshtërisht në rrjetë.

Anglia u mundua të reagonte, ndërsa arriti të gjente golin e barazimit vetëm në minutën e 88-të ku me ndihmën e VAR fiton penallti, ku sulmuesi i Tottenham, Harry Kane do të tregohej i saktë.

Të dyja kombëtaret kështu marrin nga një pikë në përballjen mes tyre, duke mos mundur dot të sigurojnë fitoren në Nations League./ h.ll/albeu.com