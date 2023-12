Ndahet nga jeta pedagogu i Universitetit “Aleksandër Xhuvani”

U nda sot nga jeta shkrimtari, poeti dhe pedagogu i Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Musa Yshka.

I lindur ne Elbasan me 28 qershor 1942 u diplomua në degën “Gjuhë-Letërsi” në Tiranë 1960-1964. Që nga krijimi i Institutit Pedagogjik te Elbasanit ishte pedagog i Letërsie. Ai ka ushtruar profesionin e gazetarit. Nga 1981-1991 Yshka ishte Kryetar i Degës së Shkrimtarëve të Elbasanit, libretist në Teatrin “Skampa”. Me 1992 ai u kthye në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, shef katedre i Letërsisë deri me 2002 që doli në pension.

Themelues i gazetes “Fjala e lirë”, anëtar i Këshillit Bashkiak të Elbasanit 1992-1996. Më 2022-ën është nderuar me titullin “Nderi i qarkut të Elbasanit”.