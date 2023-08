Ndahet nga jeta aktori i njohur, fitues i çmimit “Emmy”

Është ndarë nga jeta në moshën 66 vjeçare aktori amerikan Ron Cephas Jones.

Ai u bë i famshëm nga This Is Us – roli i tij si një baba i humbur që gjen shpengimin i dha atij dy çmime Emmy, dhe ai u shfaq gjithashtu në serialin televiziv superhero të Netflix, Luke Cage.

Sipas menaxherit të tij ai kishte një problem me mushkëritë. Në fakt, ai iu nënshtrua një transplanti të dyfishtë të mushkërive në vitin 2020 për shkak të sëmundjes pulmonare obstruktive kronike dhe kaloi pothuajse dy muaj në një spital të Los Anxhelosit.

Aktorja fituese e Oskarit, Octavia Spencer, e cila luajti së bashku me Jones në serialin “Truth Be Told”, tha se ishte “shkatërruar” nga lajmi.

“Ron ishte një aktor tepër i talentuar dhe, mbi të gjitha, një person jashtëzakonisht i sjellshëm”, tha Spencer.