Ndahet çifti? Luizi-Kiarës: Nuk jam i sigurt për ndjenjat e mia, s’kemi arsye për lot (VIDEO)

Vëllai i madh i ka dhënë një mision të vështirë Luizit. Misioni është që Luizi të largojë prej vetes Kiarën dhe ta bëjë të kuptojë që mes tyre nuk ka më dashuri.

Luizi duket se po e kryen me sukses misionin, por Kiara po e përjeton shumë keq. Moderatorja nuk e ka kuptar që sjellja e Luizit është rreng, e për pasjë ajo ka filluar të besojë se Luizi nuk e do më si më parë.

Sakaq mendhet se rrengu i Luzit do të mbarojë në spektaklin e mbrëmjes sonte, ndërsa shumë ndjekës besojnë se këngëtari do surprizojë Kiarën me një propozim për martesë sonte.

Më poshtë kemi një fragment ku Luizi i thotë Kiarës se nuk është më i sigurtpër ndjenjat e tij.

Pjesë nga diskutimi

Luizi: Të dua por nuk jam i sigurt. Edhe kjo më bën të mbaj këtë lloj reagimi. Nuk zgjdhim gjë me lot. Nuk kemi arsye pse me dal me lot, as ti as unë.

Kiara: Po por nuk komandohen dot lotët.

Luizi: E di, por përmbaje veten.

Kiara: Atë po bëj.

