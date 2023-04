NASA publikon hartën e Marsit, tani mund të eksploroni planetin në 3D

Mozaiku 5.7 trilion pixel është aq i madh sa që nëse do të printohej, do të mbulonte stadiumin e famshëm Rose Bowl në Pasadena, Kaliforni.

U deshën gjashtë vjet dhe dhjetëra mijëra orë për t’u zhvilluar, të formuara nga 110,000 imazhe.

Both scientists and the public can navigate a new global map of Mars that shows cliffs, craters, and dust devil tracks in mesmerizing detail. It uses a mosaic composed of 110,000 images from NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter. See more and try it yourself: https://t.co/TO69fe9pBK pic.twitter.com/4Dq0KnsVum

— NASA Mars (@NASAMars) April 5, 2023