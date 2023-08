NASA lidhet sërish me “Voyager 2”, metoda me pak shanse që rezultoi e suksesshme

NASA njoftoi se ka rivendosur plotësisht komunikimin me legjendarin Voyager 2, me të cilin humbi kontaktin në fund të korrikut.

Anija kozmike, e cila u nis në vitin 1977 dhe aktualisht është 19.9 miliardë kilometra nga Toka, “po funksionon normalisht” dhe ka mbetur “në orbitën e saj të paracaktuar”, sipas agjencisë amerikane të hapësirës.

Komandat e dërguara më 21 korrik për Voyager e bënë atë të drejtonte antenën e saj në drejtimin e gabuar, larg Tokës, duke e bërë atë të ndalonte transmetimin e të dhënave. Këtë javë NASA konfirmoi se kishte arritur të lokalizonte sinjalin e saj dhe e gjeti atë “në gjendje të mirë”. Më pas, me një teknikë që ajo e quajti “ulërimë ndëryjore”, NASA e udhëzoi atë të ridrejtonte antenën dhe ta drejtonte atë në drejtim të Tokës.

Ekspertët shpjeguan se kjo teknikë nuk kishte shumë mundësi për sukses, por në fund rezultoi efektive. Për shkak të distancës së Voyager 2, komanda mori 18 orë për të arritur në anijen kozmike. Më pas, teknikëve të NASA-s iu desh të prisnin edhe 18 orë të tjera derisa të ishin të sigurt për një rezultat pozitiv.

Shërbimi po merr sërish të dhëna shkencore dhe telemetri nga anija kozmike.

Nëse metoda e NASA-s nuk do të funksiononte, shkencëtarët do të duhet të prisnin deri në tetor, duke shpresuar se antena e Voyager do të kthehej automatikisht në pozicionin e saj të paracaktuar vetë dhe problemi do të zgjidhej.

Voyager 2 u largua nga sistemi ynë diellor në vitin 2018 dhe tani po udhëton nëpër zbrazëtinë ndëryjore. “Binjaku” i tij, Voyager 1, u largua nga sistemi diellor në vitin 2012 dhe ndodhet në një distancë prej 24 miliardë kilometrash nga Toka. Dy anije kozmike legjendare sjellin disqet prej ari dhe bakri të tingujve dhe imazheve nga Toka.