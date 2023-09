“Na pret një rrugëtim i bukur me Spallettin”, Donnarumma: Kam studiuar çdo detaj të Buffon

Italia do të nisë epokën “Spalletti” në ndeshjen e datës nëntë shtator ndaj Maqedonisë së Veriut, sfidë kjo e vlefshme për kualifikueset e Euro 2024. Grupi ka nisur tashmë të stërvitet nën urdhrat e ish-trajnerit të Napolit, teksa portieri Gianluigi Donnarumma shprehet i bindur se kombëtarja do të ketë një rrugëtim të shkëlqyer me Spallettin. Ndër të tjera, numri një i Paris Saint-Germain, theksoi se prezenca e Buffon në kombëtare është një plus i madh.

“Me Spallettin jemi shumë komod, nuk e njihnim, por të gjithë e dinim atë se çfarë arriti në sezonin e kaluar. Besoj se do të bëjmë një rrugëtim fantastik së bashku, jemi shumë të lumtur dhe optimist. Buffon? E shoh njësoj si herët e tjera, është entuziast dhe përpiqet t’i ndihmojë të gjithë. Mjafton prezenca e tij në kombëtare për t’i dhënë një forcë më shumë të gjithë grupit, jemi të lumtur që është pjesë e jona.