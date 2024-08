Mungesat e deputetëve në Kuvend/ Spahiu: S’kemi politikanë, por rrogëtarë dhe ushtarë partie

Juristi Kreshnik Spahiu analizoi mungesat e deputetëve në Kuvend dhe gjobat ndaj tyre. Sipas tij kjo është një tregues që nuk kemi politikanë në parlamenti por vetëm rrogëtarë dhe ushtarë të dy apo tre liderëve të partisë.

‘Gjobat për mungesat në Kuvend janë tregues i disa karakteristika te reja. Kjo zbulon hapur dhe qartë që në Shqipëri nuk ka politikanë profesionist, 2, 3 persona janë në Kuvend, 130 e ca të tjerë janë rrogëtar dhe ushtarë të partisë. Në Shqipëri politika është kthyer në monopol të 2, 3 personave që kanë bllokuar oksigjenin. E mbushin parlamentin me këto produkte.

Karakteristika a vetme që si ata që mungojnë dhe ata që janë prezent janë njësoj të parëndësishëm. Nuk ka vlerë profili i tyre dhe as fjala. Dikur, fjala në parlamenti ishte një mesazh që inspironte popullin,. Njerëzit rrinin me sy nga ekrani dhe me veshë nga parlamenti dhe bënin diferencën se kush ishte me vlerë dhe kush jo. Dikur kanë qenë akademikë dhe pinjoll të familjeve elitare në çdo krahina, në opozitë ishte familja Butka nga Korça, familja Baleta nga Mati, familja Malasi, Kalakula, Shehi. Dhjetëra deputetë e një brezi të shkolluar dhe me fjalën e tyre i linin vetes hapësirë për tu rizgjedhur.’