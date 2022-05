Muaji Maj rikthen pranverën e viteve ’90, meteorologia zbulon kur mund t’i nxirrni rrobat e verës

Pranvera e këtij viti është shumë e ngjashme me pranverat e viteve ’90. Pra në ato vite gjithmonë në pranverë janë përdorur xhaketat dhe pardesytë. Por 5-10 vitet e fundit që cilësohen edhe 5 vitet më të nxehta në rang global kemi kaluar nga xhupi në rrobat e verës.

Temperaturat normalisht duhet të jenë rreth 26 gradë, për muajin maj. Por kjo situatë me 18-20 gradë nuk do të zgjasë shumë, pasi pas ditës së nesërme, të enjten dhe në vijim temperaturat shkojnë mbi 25 gradë, të paktën gjysmën e parë të muajit.

Deri në datën 13 prezenca e reshjeve do të jetë e pranishme në pjesën e mirë të territorit. Me reshje të pakta, por vendi do mbetet i lagësht.

Masat ajrore vinë kryesisht nga jugu apo jugperëndimi.

Pas datës 13-14 të muajit maj, ka tendenca që temperaturat të jenë shumë më të larta edhe për ato që preferojnë të vizitojnë bregdetin. Por reshjet e shiut nuk përjashtohen as pjesën e dytë të muajit. Ky parashikim u mundësua nga meteorologia Lajda Porja./albeu.com/