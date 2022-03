MREKULLI/ Pashaporta ukrainase i shpëton jetën 16-vjeçarit, si ndodhi?

Një 16-vjeçar ka shpëtuar mrekullisht nga bombardimet ruse në qytetin e tij të Mariupol të Ukrainës.

Pasaporta personale e tij pengoi depërtimin e një copëze të shpërthimit të bombës pranë tij dhe tanimë gjendet në sallën e operimit.

Ministria e Jashtme e Ukrainës ka publikuar fotografinë e kësaj pasaporte, duke njoftuar se shpërthime të tilla po vazhdojnë në Ukrainë.

“Një copëz e mbetur në pasaportën ukrainase. Ajo i shpëtoi jetën një djali 16 vjeçar. Ai është në operim aktualisht. Granatimet në qytet po vazhdojnë”, ka shkruar Ministria.

A piece of shrapnel stuck in Ukrainian passport. It saved life of the 16 year boy. The boy is in surgery now. Shelling of the city continues.

📍Mariupol, Ukraine, 1 March 2022 pic.twitter.com/gIRyuHZKjI

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 2, 2022