Moti i keq, tre rrugë të pakalueshme në qarkun Shkodër, dëbora lë në errësirë 200 familje

Rrugët Bogë-Theth, Shkodër-Theth dhe Shkodër-Vermosh janë të pakalueshme për shkak të reshjeve të dëborës në qarkun e Shkodrës.

Aksi rrugor Shkoder-Vermosh në Qaf te Berdalecit ka më shume se 50cm borë.

Siç njoftojnë autoritetet lokale pjesa e Qafë Thores tek tunelet panoramike vazhdon të jetë e bllokuar nga orteqet

Borëpastrueset po punojnë per hapjen e rrugës. Ndërkohë, rreth 200 familje kanë mbetur pa energji elektrike.

Njoftimi i plotë

Autoriteti Verior Rrugor:

Pjesa e Qafë Thores tek tunelet panoramike vazhdon të jetë e bllokuar nga orteqet. Aksi Bogë-Theth vazhdon të jetë i bllokuar segmenti prej rreth 600 m në zonën e tuneleve. Aksi Tamarë-Vermosh, reshjet e dëborës kane vazhduar gjatë gjithë natës me intensitet të lartë dhe vazhdojnë edhe tani.

Është punuar pa pushim me dy borëpastruese dhe me mjete të tjera duke mbajtur të hapur aksin rrugor. Akset e tjerë kane rënie inertesh te cilët pastrohen nga kontraktori. Aksi Q. Mali- Fierze ka reshje bore deri ne 25 cm. Kontraktori vazhdon pastrimin e saj.

DVP Shkoder:

-Aksi rrugor Shkodër-Theth në Qaf Thore ka 1m bore, nga Boga e pakalueshme per momentin.

-Aksi rrugor Shkoder-Vermosh ne Qaf te Berdalecit ka me shume se 50cm bore per momentin e pakalueshme,po punojne borpastrueset per hapjen e rruges.

-Aksi rrugor Shkoder-Puke-Fush Arres ka prezence bore, janë te kalueshme, borëpastrueset punojne ne pastrimin e bores.

-Tek Harku i Berdices nuk ka prezence uji.

Gjate nates nuk jane rregjistruar telefonata per ndihme ne Sallen Operative te DVP Shkoder.

OSHEE:

Situata eshte e njejte, rreth 200 abonenta pa energji. Nuk ka fidera te stakuar, pa energji nje segment Qafe Bordolec – Vermosh, dhe nje segment ne Hajmel.

Jane pa energji edhe Gjegjani dhe dy Fidera te N/St Vrake.

Bashkia Shkoder:

Niveli i lumit Drin (hidrometri ura e Bahçallekut) shenon kuoten 6.10 me nje renje prej 5 cm me oren 18.00 te dates 20.01.2023 ( kuota max 7.50 m )

Niveli i Liqenit ( hidrometri ura e Bunes) shenon 8.20 m me nje rritje prej 5 cm me oren 18.00 te dates 20.01.2023 ( kuota max 8.70 m ).

Siperfaqja totale e permbytur ne Bashkine Shkoder eshte 1120 Ha, e pandryshuar me oren 18.00 te dates 20.01.2023

Njesia Administrative Ana e Malit 1100 Ha e pembytur.

Rruga e obotit ka presence uji 55 cm, e pandryshuar me oren 18.00 e dates 20.01.2023.

Ujesjellesi Oblika 1 eshte jashte funksionit.

Ne rrugen e Obotit po operon nje mjet i kalueshmerise se larte se bashku me 4 forca te ushtrise.

Njesia Administrative Dajç 20 Ha toke bujqesore ( siperfaqe toke mbas argjinatures).

Bashkia Puke:

Ne bashkine Puke gjate nates ka pasur reshje debore rreth 10 cm, vijon pastrimi i rrugeve nga Drejtoria e Sherbimeve, nuk kemi rruge te bllokuara, energjia elektrike mungon ne njesite Administrative Gjegjan.

Bashkia Fushe Arrez:

Ne bashkine Fushe-Arrez ka pasur reshje debore rreth 15 cm. Rruget jane te hapura dhe qarkullime ne disa akse behet me zinxhir, vazhdon te kemi probleme me furnizimin me energji elektrike ne disa fshatra.

