Moti 21 Dhjetor 2023, alternime kthjellimesh dhe vranësirash

Moti në vendin tonë, do të jetë me lternime kthjellimesh dhe vranësirash në të gjithë territorin, ku më të dendura vranësirat do të paraqiten në zonat malore përgjatë shtrirjes lindore, por nuk priten reshje.

Parashikohet që pasditja dhe orët e mbrëmjes të vijojnë nën ndikimin e motit të qëndrueshëm, ku kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta do të jenë dominante por nuk priten reshje.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të lehtë në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga -1°C deri në 16°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 – 35 km/h nga drejtimi Perëndimor dhe Veriperëndimor, duke sjellë në brigjet detare dallgëzim të ulët.

Kosova

Masat ajrore me origjinë kontinentale do të kushtëzojnë në Republikën e Kosovës, moti kryesisht do të jetë i të qëndrueshëm, duke bërë që kthjellimet të jenë dominante deri pas mesditës kur pritet të shfaqen vranësirat si fillim në zonat veriore dhe gradualisht gjatë pasdites do të përfshijnë të gjithë territorin e Kosovës.

Parashikohet që në orët e vona të natës, të sjellin grumbullim të vranësirave në pjesën më të madhe të republikës së Kosovës.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur minimalja -2 °C dhe maksimalja do të ngjitet deri në 8°C.

Era do të fryjë mesatare, por herë pas here forcohet duke arritur shpejtësinë 50 km/h nga drejtimi permanent verior.

Maqedonia e Veriut

Do të vijojnë masat ajrore të qëndrueshme ndikimin e tyre në të gjithë republikën e Maqedonisë së Veriut, duke sjellë alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ku më të theksuara vranësirat do të paraqiten në zonat perëndimore dhe jugperëndimore të MV.

Kjo situate atmosferike do të na shoqërojë deri vonë në mbrëmje, kur pritet shtim i vranësirave dhe lagështirës në ajër në pjesën më të madhe të territorit të republikës së MV, por mundësia për reshje është thuajse zero.

Për sa i përket temperaturave të ajrit, do të pësojnë 1-2 gradë rënie në të dy vlerat ekstreme ditore, duke u luhatur nga -2°C minimalja deri në 9°C vlera maksimale në rang territori.

Era do të fryjë e lehtë paradites por forcohet pasdite, duke arritur shpejtësinë maksimale mbi 40 km/h nga drejtimi kryesisht Verior – Veriperëndimor.

Europa

Si pasojë e prezencës së dy qendrave të fuqishme ciklonare përkatësisht, në Veri dhe Verilindje të kontinentit me ndikim deri në qendër të Europës, do të kushtëzojnë motin në këto rajone, ku gadishulli Skandinav dhe Europa Lindore do të kenë reshje të konsiderueshme dëbore, si edhe temperatura shumë të ulëta.

Po ashtu, me reshje të dendura shiu si edhe mini-stuhi ere do të paraqiten ishujt Britanike, Europa Qendrore dhe brigjet e detit Egje, ndërsa nën ndikimin e kushteve disi më të qëndrueshme atmosferike paraqiten gadishulli Iberik, si edhe gadishulli i Ballkanit duke bërë që kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta të jenë dominante.