Mosdeklarimi i parave në doganë, 37 raste në 2022, mbi 1.3 milionë euro dhe 165 mijë paund

Të paktën 37 raste janë kapur në pikat e kalimit të kufirit gjatë 2022 sa i takon mosdeklarimit të shumave të parave me vete.

Sipas ligjit të gjithë personat që hyjnë ose largohen nga territori shqiptar janë të detyruar të deklarojnë shumat në të holla, metalet ose gurët e çmuar, sendet me vlerë dhe objektet antike, duke filluar nga shuma 10 000 euro ose kundërvlerën e saj në monedha të tjera, qëllimin e mbajtjes së tyre, si dhe të paraqesë dokumente justifikuese përkatëse.

Në fakt kontrollet kanë treguar se disa dhjetëra raste nuk e kanë përmbushur këtë pikë. Publikimi i librit jeshil të doganave për vitin 2022 tregon se shuma që është tentuar në kalohet në pikat kufitare është 165 mijë paund, 1.3 milionë euro si dhe 1.85 milionë lekë.

“Në vitin 2022, gjatë kontrolleve të ushtruara nga Administrata Doganore në Pikat e Kalimit Kufitar janë konstatuar në total 37 raste të kapjeve/mos deklarimeve të vlerave monetare. Nga këto, numri më i madh është kryer në Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” (14 raste), me shuma të cilat variojnë mesatarisht nga 14,000 GBP deri në 25,000 EUR. Numrin më të madh të rasteve për vitin 2022, e përfaqësojnë kapjet në hyrje të P.K.K. me 28 raste, dhe kapjet në dalje me 9 raste” thuhet në publikimin vjetor të Doganave.

Nëse shohim të ndara kategoritë atëherë kalimi nga pikat doganore në aeroporte është tentuar në 14 raste të kapura, nga pikat kufitare në portet detare në 6 raste dhe nga pikat kufitare tokësore në 17 raste.

Libri jeshil zbulon edhe rastet e trafiqeve të jashtëligjshme ku në vitin 2022 janë konstatuar 139 kilogram kokainë, 193 kilogram kanabis, 2 armë dhe 625 municione si dhe 99 klandestinë.

“Si rezultat i shtimit të kontrolleve me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e trafikimit të lëndëve narkotike, bazuar edhe në analizën e riskut, në portin e Durrësit janë bërë 3 kapje të lëndës narkotike kokainë me origjinë nga Amerika e Jugut. Në pikat e kalimit kufitar Rinas dhe Kakavijë janë zbuluar dhe sekuestruar gjatë kontrolleve në vijën e dytë, 2 armë dhe 625 municione” thuhet në dokument. /Monitor