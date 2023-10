“Mos m’u drejto si gangster”, Salianji përplaset me deputetin socialist: Je një pocaqi, ke ardhur këtu me mbështetjen e krimit

Mbledhja e sotme në Komisionin për Sigurinë Kombëtare është shoqëruar me debat mes deputetëve të të dyja kampeve.

Ka qenë deputeti demokrat Ervin Salianji është përplasur me kolegun socialist, Alban Xhelili.

Teksa deputeti i PD-së po fliste gjatë mbledhjes, Xhelili ka ndërhyrë, por Salianji iu është drejtuar duke i thënë: “Mos u drejto si gangster sepse gangster nuk bën dot njeri me mua këtu, nuk drejton njeri këtu. Nuk je një ushtar por një pocaqi fare që nuk e ngre dot as zërin as dorën e gojën. Ke ardhur me mbështetjen e krimit këtu”.

Pjesë nga debati:

Ervin Salianji: Në çdo operacion ashtu si edhe dje kapen ata që janë shërbëtorë, u bë i disati rast që bashkëpunëtorë të krimit janë drejtues të shtetit. Shefi i Komisariat shërbëtor i kriminelëve i kapur nga SPAK ndërkohë që policia e shteti nuk zbaton dot udhrat e arrestit, edhe kjo në mënyrë të përsëritur për 3 kriminele të tjerë.

Në çdo rast policia e shtetit po tregon që i shërben kriminelëve, e keni përfshirë ju për të kontaktuar me kriminelët për të mbledhur votat dhe për të ndarë pushtetin pas zgjedhjeve.

Ashtu siç besoj duhet të jeni të shqetësuar që policia e shtetit nuk reagon kur një politikan i opozitës kërcënohet me armë në fushatë zgjedhore, e patë videon të gjithë. S’ka reagim nga asnjë institucion.

I shkelni syrin krimin që të bëjë të njëjtën gjë edhe në zgjedhjet e tjera.

Ka ndodhur në këtë vend pafundisisht ngjarje. Po drejtues të policisë së shtetit kanë nxjerrë të dhëna të qytetarëve shqiptarë nga TIMS.

Merreni seriozisht, mos u merrni me filma. Nëse doni 7 firma, i depozitojmë në publik. Keni merak tjetër ose nuk iu konsiderojën, ose kanë frikë të vijnë të përballen nga ngjarjet që po përmbysin Shqipërinë.

Nasip Naço: Faleminderit për diskutimin 360 gradë, s’latë gjë pa përmendur. Folët për gjithçka, është e dista herë që ripërsërini një kërkesë që ju kanë kapur në gabim.

Depozituar kërkesë për Ministrin e Brendshëm, por nga 7 deputetë mezi arritët që të bëheshit 6.

Kur të bëheni 7, lusim Zotin, edhe unë edhe kolegët këtej se ju duam shumë të bashkuar, çdo kërkese që do bëhet do futet në përputhje me rregulloren,

Xhaferraj: S’ke nevojë fare për interpretim. Nuk ke të drejtë

Naço: Komisioni ka një rregulloren nuk futem në axhenda personale

Salianji: Mqs thatë që lutjuni Zotit, ju lutjuni Ramës, se Zot Ramën keni ju, Zot, Perëndi të gjitha.

Duhet të keni Kushtetutën dhe Ligjin Zot, ju keni Ramën.

Gogu: Ju rrjedhin të dhëna brenda forcës politike. Kur flasin këta për rend dhe qetësi, kolegu i cili u mundua të vendos rend e qetësi arriti deri tek shkopi i bejsbollit me forcën e tij politike, do rend në Shqipëri dhe nuk ka durim të dëgjojë shokun e vet. Nuk ka tapë që ju bën derman juve.

Unë e di çfarë jam, ju nuk e dini. Lëvizni sa tek Luli, Gazi e Saliu. Kryetar urgjentisht të kthehemi në rendin e ditës.

Zv.ministri erdhi për 3 minuta, këta kanë 23 minuta që nuk vijnë tek rendi i ditës. Kanë hemorragji të madhe, dhimbje të madhe tek forca e tyre politike, nuk ka tapë që jua ndalon.

Salianji: Unë e kuptoj dëshpërimin e PS dhe mungesën e argumentit, qeshni sepse do qeshni mirë në fund. Ju jeni po ashtu të dhunuar si qytetarët.

Më pas i drejtohet deputetit socialist, Alban Xhelili duke i thënë: “Mos u drejto si gangster sepse gangster nuk bën dot njeri me mua këtu, nuk drejton njeri këtu. Nuk je një ushtar por një pocaqi fare që nuk e ngre dot as zërin as dorën e gojën. Ke ardhur me mbështetjen e krimit këtu”.