“Mos e afro kamerën”, batuta e Ronaldos me gazetarët: Kam shumë rrudha (VIDEO)

Sulmuesi portugez Cristiano Ronaldo nuk tregon asnjë shenjë se ngadalësohet pasi shënoi 14 gola në 19 paraqitje për Al Nasr.

Dalja në pension duket ende shumë larg për yllin e dikurshëm të Manchester United dhe Real Madrid, por pesë herë fituesi i Topit të Artë pranoi se edhe ai nuk mund të qëndrojë i ri përgjithmonë gjatë një talljeje të lehtë me një kameraman, ndërsa ishte në skuadrën e Portugalisë për kualifikueset e Euro 2024.

Pasi ndihmoi Portugalinë të fitonte 1-0 ndaj Islandës, ‘CR7’ ishte në zonën mikse pas ndeshjes për një deklaratë. Teksa përgatitej për pyetjet që do të vinin, ai u bëri shaka atyre që ishin pas kamerës teksa i zmadhonin fytyrën: “Jo shumë afër! Shumë rrudha!”

“Not too close, eh! Too many wrinkles” 🤣#OptusSport pic.twitter.com/4sKBiNKKtw

