Momentin kur ministrja gjermane sulmohet me vezë, reagimi i saj ndaj qytetares (VIDEO)

Ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock është qëlluar ditën e sotme me vezë gjatë një një tubim parazgjedhor në Wuppertal.

Përkatësisht, Baerbock mori fjalën në tubimin parazgjedhor për të mbështetur kandidaten e “të gjelbërve”, Mona Neubauer. Në një moment një grua filloi të hidhte vezë në drejtim të ministres.

FM Annalena Baerbock with reflexes of a winger. “You can throw as many eggs as you like” pic.twitter.com/IwlugKsRSu

— Trent Murray (@trent_murray) May 9, 2022