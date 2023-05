Mitsotakis flet pas fitores në zgjedhje: Qytetarët duan një qeveri të pavarur

“Demokracia e Re ka miratimin e qytetarëve për të qeverisur në mënyrë të pavarur dhe të fuqishme”, tha Kyriakos Mitsotakis grek menjëherë pas fitores së madhe në zgjedhje.

Deklarata e Kyriakos Mitsotakis për rezultatin e zgjedhjeve kombëtare

Siç tha ai, qytetarët dhanë miratimin e tyre për një Demokraci të Re të pavarur dhe të fortë, dhanë mandatin për një qeveri të fortë me horizont katërvjeçar.

Kyriakos Mitsotakis foli për një “tërmet politik”, u deklarua krenar dhe i prekur nga përqindja mbresëlënëse dhe tha se do të përshpejtonte procedurat për shfaqjen e një qeverie të pavarur – duke njoftuar efektivisht se zgjedhjet e dyta do të mbahen më herët (s me një datë mbizotëruese 25 qershor).

“Pjesëmarrja e mërgimtarëve tanë ishte një mesazh shtesë shpresëdhënës. Faleminderit atyre që na shpallën fitues. Me votën e tyre treguan se e njohën atë që bëmë në këto katër vite. Demokracia e Re ka miratimin e qytetarëve për të qeverisur në mënyrë autonome. Kjo është ajo që ata na kërkuan në mënyrë të theksuar dhe absolute. Ata na kërkuan të ecim më shpejt në rrugën e reformave të guximshme”, tha Mitsotakis.

“Shpresa e mposhti pesimizmin dhe uniteti mbi ndarjen. Unë jam krenar dhe i emocionuar pas kësaj norme. Unë premtoj të punoj më shumë. Qytetarët duan një qeveri të fortë me horizont katërvjeçar, për të mbuluar terrenin e humbur që na ndan nga Europa. Ajo ka nevojë për një qeveri që beson realisht te reformat, që të mund t’i zbatojë ato”, shtoi ai.

“Matematika e analogjisë së thjeshtë çon në qorrsokak. Jemi të thirrur të përshpejtojmë procesin për një zgjidhje përfundimtare në vend, në mënyrë që vendi ynë të ketë një dorë me përvojë në krye. Qytetarët zgjodhën Greqinë të pavarur. Kjo është e vetmja rrugë për ndryshime të mëdha”, përfundoi Mitsotakis.