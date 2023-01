Misteri rreth ish-agjentiti të FBI-së/ “Rama i kapur në flagrancë deri në fyt”, Vasili: Përmendet 14 herë në dëshminë penale”

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili, akuzoi jashtë Kuvendit kryeministrin Edi Rama se është i përfshirë në çështjen “McGanigal” deri në fyt.

“Tentuan të asgjësojnë pluralizmin në vend me seancën e sotme. Të tilla veprime, parlamenti nuk i kishte parë kurrë dhe asgjë nuk do të jetë normale. Rama u përmend 14 here në dëshminë penale. Do i trajtojmë si banditë, ashtu si e meritojnë. Tmerri nga e vërteta dhe mbushja e Edi Ramës deri në grykë, i kapur në flagrancë, për çështjen “McGanigal”. Ky është i vetmi kryeministër që korrupton zyrtarë të lartë. Çlirimi i popullit është detyra jonë. Do të bëhet me të mirë dhe të keq, me të gjitha fortat. Mund t’ia lëmë në dorë vendin këtij shteti pengmarrës.”, tha Vasili.

Seanca plenare e sotme u zhvillua me tensione e debate mes deputetëve të PD-së dhe Berishës.

Me kaosin që solli bllokimi i Foltores në Kuvend nga Sali Berisha dhe opozita në tërësi, Lindita Nikolla ka kaluar direkt në proces votimi për rendin e ditës.

Teksa deputetët e mazhorancës miratuan projektligjet , deputetët demokratë bllokuan foltoren, ndësra merrnin fjalën njëri pas tjetrit në rrjetet sociale.

Me në krye Berishën, i cili u përjashtua nga seanca e sotme për shkak se bllokoi foltoren.

Kujtojmë se deputetët e Partisë Demokratike depozituan sot kërkesën për ndryshimin e rendit të ditës në senacën e sotme parlamentare. Por kërkesa u rrëzua nga mazhoranca e cila votoi kundër ndryshimit të rendit të ditës.

Pas kësaj Berisha refuzoi kategorikisht të lironte foltoren. E për rrjedhojë pas disa paraljmërimeve nga kryetarja e Kuvendit, ai u përjashtua nga seanca parlamentare e sotme.

“Turp!”, dëgjohet të thonë deputetët njëzëri, ndërsa kërkojnë praninë e Ramës në Kuvend. Jashtë Kuvendit, kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj tha se Rama duhet të japë llogari. /Albeu.com/