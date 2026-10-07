Misteri i Audi A6/ Pronari tregon si ia dha makinën për provë blerësit: Në lajme e pashë të arrestuar me Ergys Agasin

Misteri i Audi A6/ Pronari tregon si ia dha makinën për provë blerësit: Në lajme e pashë të arrestuar me Ergys Agasin

Dosja për arrestimin e ish-zyrtarit të policisë Ulian Shpataraku dhe Ergys Agasit, të cilët po udhëtonin me një Audi A6 me targa AB 323 JK, ka zbuluar të tjera hollësi.

Para hetuesve ka dëshmuar Kadri G., tregtar makinash nga Shijaku, i regjistruar si pronari i automjetit që policia ka bllokuar. Ai tha se e kishte blerë makinën në Vlorë dhe më pas e kishte nxjerrë në shitje, duke vendosur edhe tabelën “Shitet”. Sipas tij, më 24.08.2026, rreth orës 15:00, një person u paraqit i interesuar për blerjen.

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“E njihja nga televizioni. Më kërkoi ta provonte makinën dhe ta çonte në servis për kontroll. Pas kësaj do të kryenim procedurat te noteri dhe do të bënim pagesën prej 15.000 eurosh,” deklaroi tregtari nga Shijaku.

Ai mohoi të kishte pasur njohje apo lidhje me dy të arrestuarit. Sipas tij, tabelën “Shitet” mund ta ketë hequr blerësi kur mori automjetin për provë.

“Më vonë pashë në lajme se personi ishte arrestuar dhe se ndodhej në makinën time, Audi AB 323 JK, të cilën policia e ka bllokuar. Nuk e njoh as z. Shpataraku, as z. Agasi,” tha ai.


Shtuar 7.10.2026 16:53

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