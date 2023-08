Misteri, a u fsheh një takim kokë më kokë Meloni-Blair në jug të Shqipërisë, çfarë po luhet nën tavolinë?

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni u largua nga Shqipëria mbrëmjen e kaluar me një traget linje, ashtu siç erdhi. Kryeministrja e një shteti të G7 si Italia zgjodhi të shkonte me pushime me familjen me një target linje, kurse kryeministri i njërit prej vendeve më të varfra të Europës, përdor charter personal.

Vizita private e Melonit në Shqipëri mori vëmendjen e mediave italiane, ndërsa mbetet mister fakti nëse Meloni u takua apo jo me Tony Blair, i cili po ashtu ishte në jug të Shqipërisë këto ditë. Blair fluturoi me helicopter të ushtrisë nga Tirana për në Himarë për të shmangur trafikun e rënduar dhe infrastrukturën e pa përfunduar të rrugëve në jug.

Media italiane Corriere della Sera i ka kushtuar një artikull vizitës së saj në Shqipëri, ndërsa shton se stafi i ish-kryeministrit Blair u ka konfirmuar se nuk ka pasur një darkë me Melonin, por nuk kanë përjashtuar një takim të mundshëm.

Sipas Corriere, Meloni do të kthehet sërish në Pulia në fermën Beneficio në Ceglie Messapica për të pushuar edhe disa ditë përpara sfidave që e presin në shtator.

Shkrimi i plotë i Corriere della Sera

Pas udhëtimit në Shqipëri, Giorgia Meloni kthehet në Pulia. Pritet mëngjesin e sotëm zbarkimi nga trageti Prince në portin e Brindisit. Takimi i mundshëm me Tony Blair mbetet i mbuluar me mister (“Jo darkë”, siguron stafi i ish-kryeministrit britanik për thashethemet e qarkulluara, pa përjashtuar megjithatë një takim). Meloni do të kthehet në fermën Beneficio në Ceglie Messapica për pamjen e fundit të pushimeve.

Në qytetin e vjetër të Vlorës, e përshëndet me përzemërsi kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili publikon disa foto me kryeministren italiane në rrjetet sociale, duke thënë se është i nderuar që e ka të ftuar: «Motra e Shqipërisë, vëllai i Italisë. Ishte një nder”.

Meloni rikthehet në Itali duke e ditur se e pret një “vjeshtë sfiduese”, siç deklaron ajo për gazetën Pulia. Përtej dosjeve që presin qeverinë, nga ligji i buxhetit, reforma në drejtësi e deri te ratifikimi i Mes-it, megjithatë, ‘temperatura politike’ në ditët kur ajo ishte larg u rrit edhe brenda mazhorancës, duke përfshirë drejtpërdrejt dy drejtuesit e forcave kryesore të koalicionit, si dhe zëvendëskryeministrat, Antonio Tajani dhe Matteo Salvini, në konkurrencë të ngushtë për zgjedhjet evropiane pranverën e ardhshme.

Liderja i Ligës Veriore merr shkas nga situata në Spanjë pas votimit për të lëshuar një paralajmërim të ashpër: “Kjo është ajo që ndodh kur qendra e djathtë vendos veton dhe ndahet, e majta fiton pavarësisht se ka më pak vota”.

Carlo Fidanza, i cili drejton Melonians në Parlamentin Evropian, flet gjithashtu për një “konvergjencë shqetësuese midis të majtës dhe aktivistëve të pavarësisë katalanase” për zgjedhjen e socialistes Francina Armengol si presidente e kongresit spanjoll.

Megjithatë, ndalimi i Salvinit është qartë një përgjigje ndaj ndërhyrjes po aq të ashpër të Tajanit një ditë më parë: “Asnjë hezitim ndaj socialistëve, por kurrë asnjë marrëveshje në Evropë me Le Pen dhe Afd”.

Është kjo klimë inkandeshente midis dy sekretarëve të partive kryesore aleate që i shkakton Melonit një shqetësim shtesë të pashmangshëm. Në fund të fundit, plaga për rregullin e fitimeve shtesë, e vendosur direkt nga Meloni në Këshillin e fundit të Ministrave, është ende e freskët, e vlerësuar nga Liga dhe shumë e papëlqyer nga Forza Italia.

Për momentin, megjithatë, është pamja e fundit e pushimeve puliane. 4 ditët në Shqipëri do të ishin shënuar nga relaksi maksimal, mes plazhit të rezidencës së Ramës dhe disa shëtitjeve me skaf që nuk i kanë shpëtuar mediave përtej Adriatikut që filmuan motrën e Melonit, Arianën, dhe kunatin, ministri Francesco Lollobrigida, në bordin e varkës së madhe me kryeministrin dhe familjen. Me të edhe Marcello Gemmato, nënsekretar dhe besnik i kryeministres.

Por shumë janë duke pritur për një telefonatë në ditët në vijim: udhëheqësit, kolegët, sipërmarrësit, miqtë. Është e kotë t’i pyesësh ata, heshtja reziston. “Ne jemi ushtarë”, bëjnë shaka ata. Por tashmë flitet për një darkë, në orët në vijim, ndoshta në vetë fermën Beneficio, me ftesa mjaft të përzgjedhura./