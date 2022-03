Miqësia me Kryeminstrin? Çfarë e bëri Elsa Lilën të rikthehej në 2013 në Shqipëri (FOTO LAJM)

Ditën e sotme është vënë në prangat e policisë italiane këngëtarja shqiptare Elsa Lila. Duke iu referuar mediave italiane, mësohet se këngëtarja 40-vjeçare është arrestuar si pjesë e një grupi italo-shqiptar që merrej me shpërndarje të lëndëve të forta narkotike.

Por me Elsa Lilën, një dorë e mirë kujtimesh i vjen në mendje publikut shqiparë, me to edhe kjo foto ikonike ku përqafohet me Edi Ramën.

Por përse kjo miqësi dhe kjo foto?

Në 2013, Elsa Lila erdhi nga Italia për votimet dhe pikërisht për të votuar Rilindjen dhe Rama u krenua me këngëtaren nëpërmjet kësaj fotoje.

Gjithashtu edhe një moment shumë i rëndësishëm në karrierën e këngëtares lidhet me Ramën. Pikërisht ky i fundit i dorëzoi çmimin e parë Elsa Lilës, në edicionin e parë të “Këngës Magjike”./albeu.com/