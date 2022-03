Mbi 100 kg drogë, takime “sekrete” e skema shpërndarje, si funksiononte grupi i trafikantëve ku u arrestua Elsa Lila

Një grup italo-shqiptar është shkatërruar në Romë. Mësohet se ky grup vepronte midis provincave të Viterbos dhe asaj të Romës. Gjatë ndërhyrjes së kryer për 13 urdhra paraburgimi, u arrestuan 9 persona pasi ka dyshime të forta se ata janë pjesë e një grupi kriminal që trafikon drogë në sasi të mëdha. Mes të arrestuarëve është edhe këngëtarja shqiptare Elsa Lila.

Klani italo-shqiptar

Grupi kriminal, për të cilën u arrestuan sot 9 persona, të gjithë me kombësi italiane dhe shqiptare , vepronte kryesisht në zonën e Acilisë dhe merrej me trafikim droge, si kokainë, hashash dhe marihuanë. Grupi blinte sasi të ndryshme droge, i transportonte me makina dhe më pas i fshehte nëpër shtëpi dhe garazhe deri sa t’u dorëzoheshin më pas blerësve.

Sipas një shkrimi të publikuar mëngjesin e sotëm nga gazeta La Repubblica , mes personave nën hetim që u arrestua është edhe Elsa Lila, 40 vjeçe, një këngëtare e njohur në Shqipëri .

Përveç saj, është përfshirë edhe boksieri Petrit Bardhi, i njohur si Titty. Ky boksier i arrestuar njihej për policinë për shkak të së shkuarës së tij mes viteve 2015 dhe 2016. Ai u arrestua në këtë kohë për një operacion të koduar Lojërat Kriminale. Së bashku me të u kap edhe Arben Zogun, i njohur si Riccardino , ai bënte pjesë në grupin e urës Milvio nën urdhrat e Fabrizio Diabolik Piscitelli. Të dy, së bashku me një të tretë, me nofkën Pluton , ishin pjesë e klanit italo-shqiptar që merrej me trafikun e drogës.

Hetimet

Hetimet nisën nga sheshet e trafikut të drogës në zonat Torpignattara dhe Marranella ku dolën lidhje me disa organizata kriminale shqiptare të Romës, aktive mbi të gjitha në zonën e Acilias. Nga këta elementë doli roli drejtues i një shtetasi shqiptar, të padisponueshëm në Itali, i cili kërkohet jashtë vendit. Shpesh ky shqiptar përdorte bashkëpunimin e bashkatdhetarëve të tij për paketimin, ruajtjen dhe shitjen e drogës, por edhe të italianëve të tjerë, qytetarë që kishin rolin e furnitorëve.

U zbulua gjithashtu se në disa bare në Acilia u organizuan takime për të diskutuar strategjitë e veprimit të klanit dhe bazat logjistike në të cilat do të ruheshin substancat në pritje të shitjes. Midis tyre ka edhe një bodrum të madh në zonën e Torrevecchia që do të kishte pasur funksioni i një magazine qendrore. Në fund, gjatë hetimeve u sekuestruan 5 kg kokainë, 43 kg marihuanë dhe 82 kg hashash. /Abcnews.al