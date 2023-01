Ministria e Jashtme bullgare do të thërrasë ambasadoren e Maqedonisë së Veriut në lidhje me sulmin në Ohër

Ambasadorja e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bullgari do të thirret në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe do t’i dorëzohet notë proteste në lidhje me veprën e rëndë penale të kryer ndaj një shtetasi të Republikës së Maqedonisë së Veriut me identitet bullgar dhe sekretar i organizatës “Car Boris III” në Ohër, thuhet në njoftimin në ueb faqen e MPJ-së. Ambasadorja do të thirret të premten pasdite, thanë për BTA nga zyra e shtypit e ministrisë.