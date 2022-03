Ministri ukrainas: Po hartohet një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës

Një marrëveshje paqeje midis Kyivit dhe Moskës është duke u hartuar nga avokatët, por avancimi i negociatave varet nga pranimi i armëpushimit nga Kremlini, ka thënë ministri i mbrojtjes i Ukrainës, shkruan The Guardian.

Oleksii Reznikov, i cili ka udhëhequr delegacionin ukrainas në negociata, tha se puna teknike po përparonte, por Rusia duhej të ndalonte bombardimet që të ishte i mundur çdo kompromis.

Duke folur përmes video-lidhjes me eurodeputetët në komitetin e punëve të jashtme dhe nënkomitetin e sigurisë dhe mbrojtjes, Reznikov tha se liderët ndërkombëtarë, si kryeministri izraelit, Naftali Bennett, po përpiqeshin të ndërmjetësonin.

“Natyrisht, para së gjithash gjatë negociatave do të flasim për një armëpushim, për korridoret humanitare, për sigurimin e popullatës civile me evakuim, me ujë, me ushqim dhe ndoshta më vonë do ta nënshkruajmë këtë marrëveshje për paqe”, tha ai./GazetaExpress/