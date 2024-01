Ministri i Jashtëm francez vizitë në Kiev: Ne do të jemi gjithmonë në anën tuaj

Mediat franceze raportojnë se në Kiev dhe gjatë takimit të ministrit me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u konfirmua një “fazë e re e bashkëpunimit të mbrojtjes” midis dy vendeve dhe në veçanti “prodhimi i përbashkët i dronëve, artilerisë, si dhe forcimi i mbrojtjes ajrore të Ukrainës”.

“Ukraina është dhe do të mbetet prioriteti i Francës” dhe kjo “megjithë përhapjen e krizave,” tha Cezournet, duke shtuar: “Rusia shpreson që Ukraina dhe mbështetësit e saj do të dorëzohen para saj. Ne nuk do të dobësohemi, vendosmëria jonë është e paprekur”.

Gazeta Le Monde thekson megjithatë se situata në frontin ukrainas po përkeqësohet dhe se mbështetja ndërkombëtare vihet vazhdimisht në pikëpyetje.

Ai i referohet si dështimit të Kongresit të SHBA për të miratuar një paketë ndihme prej 61 miliardë dollarësh ashtu dhe faktit që paketa e ndihmës prej 50 miliardë eurosh e BE-së mbetet e ngrirë për momentin, pavarësisht vendimit të Këshillit Evropian në dhjetor 2023 për fillimin e negociatave të anëtarësimit për Ukrainë.

Megjithatë, diplomacia franceze siguron se Franca do të bëjë çfarë të mundet në samitin e ardhshëm evropian, në fillim të shkurtit, në mënyrë që Ukraina të marrë këtë fond.

Në të njëjtën linjë, ministri i jashtëm francez dhe homologja e tij gjermane, Analena Burbock, konfirmuan gjatë takimit të djeshëm dëshirën e vendeve të tyre për të mbështetur Ukrainën “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”.

“Ne pajtohemi plotësisht se duhet të mbështesim ukrainasit për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Që do të thotë se ne duhet të organizojmë elementë të nismave të koordinuara në nivel evropian për të mbrojtur vlerat dhe interesat tona”, tha Cezournet për shtypin gjatë vizitës së tij të parë si ministër i Jashtëm francez në Berlin.