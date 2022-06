Mike Pence: Regjimi i Iranit do të përfundojë si Bashkimi Sovjetik

Ish nënpresidenti amerikan, Mike Pence, tha të enjten se fundi i regjimit të Iranit do të jetë i ngjashëm me fundin e Bashkimit Sovjetik, që u rrënua nga pesha e së keqes.

Ai i bëri këto komente gjatë një vizite ne kampin “Ashraf 3” në Shqipëri, ku janë të strehuar mbi 3 mijë pjesëtarë të lëvizjes opozitare iraniane, Mojahedin-e-Khalq (MEK), raporton Zëri i Amerikës.

“Është privilegj të jemi këtu në shtëpinë e mijëra grave dhe burrave të guximshëm iranianë, shtëpi e paqes dhe të ardhmes, shtëpi e shpresës për Iranin e lirë dhe demokratik”, tha zoti Pence, duke i siguruar të pranishmit se “ne ndajmë një synim të përbashkët, çlirimin e popullit iranian nga dekada të tiranisë dhe rilindjen e Iranit të lire, paqësor, të begatë dhe demokratik”.

Nënpresidenti i 48-të amerikan tha se nuk flet më në emër të qeverisë, por nënvizoi se “populli amerikan është me ju ndërsa ngriheni dhe punoni për lirinë në Iran”, duke theksuar se nga puna e tij në Kongres dhe si nënpresident e di se “populli amerikan mbështetë vendosjen e Republikës së Iranit sekulare, demokratike dhe jobërthamore”.

Zoit Pence tha se 1.5 milionë qytetarë amerikanë janë të lindur në Iran prej nga kishin ikur pas tragjedisë së vitit 1979, për të gjetur strehë në Shtetet e Bashkuara sepse e dinin që “Amerika ishte dhe do të jetë gjithmonë vend i lirisë”.

Ai tha se administrata (Donald) Trump – (Mike) Pence, nuk i mbylli sytë para mizorive të regjimit të Teheranit.

“Në anuluam marrëveshjen shkatërruese bërthamore me Iranin, që mbushi valixhet e regjimit me dhjetëra miliarda dollarë, para, që regjimi i përdori për të shtypur qytetarët e tij dhe nxiti sulme vdekjeprurëse gjithandej botës. Ne vendosëm sanksione të reja dërmuese ndaj Rojave Revolucionare Islamike të Iranit. Ne nisëm atë që njihet si fushatë e trysnisë maksimale duke e dënuar regjimin për sjelljen e tij agresive dhe sulmet mbi qytetarët e tij. I forcuam ato sanksione për të sjellë eksportet e naftës nga regjimi, afër zeros duke i mohuar burimin kryesor të të ardhurave”, tha zoti Pence, duke nënvizuar se gjatë administratës së kaluar u bë e qartë se “Amerikan kurrë nuk do të lejojë Iranin të ketë armë bërthamore”.

Administrata Trump – Pence, tha ai, nuk kishte mëdyshje të ndërmerrte veprime ndaj atyre që regjimi i shfrytëzonte për të ushtruar dhunë ndaj civilëve në Iran, në rajon dhe kundër trupave amerikane.

“Isha aty kur u dha urdhri dhe shefi i forcës Quds, Qasem Soleimani, iku”, tha zoti Pence duke nxitur duartrokitje të gjata.

Zoti Pence kritikoi ashpër administratën e presidentin Joe Biden për qasjen ndaj Iranit, duke i bërë thirrje që të heq dorë nga marrëveshja bërthamore dhe të vihet në krah të qytetarëve të Iranit.

Ai tha ndërkaq se regjimi iranian po tregon shenja të qarta të dobësisë duke përmendur si dëshmi zgjedhjet e Ebrahim Raisit në postin e presidentit. Raisi tha ai “duhet të rrëzohet nga populli i Iranit he të ndiqet për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid…”.

Regjimet shtypëse nuk zgjasin përgjithmonë tha zoti Pence. “Ashtu sikundër Bashkimi Evropian u rrënua nën peshën e së keqes së tij, i tillë do të jetë fati i shtypësve në Iran”, tha zoti Pence.

Vizita e sotme është e dyta e një zyrtari të lartë amerikan në strehën e organzitës MEK. Në muajin maj, ish-sekretari amerikan i Shtetit, Mike Pompeo qëndroi në Ashraf 3 për t’u takuar me zonjën Maryam Rajavi, presidente e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit./REL