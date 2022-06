Microsoft bën lëvizjen e radhës, heq Internet Explorer pas 27 vitesh

Kompania Microsoft njoftoi tërheqjen e shfletuesit të tij më të vjetër, Internet Explorer pas 27 vitesh shërbimi. Microsoft ka thënë se do t’i japë fund mbështetjes kryesore për shfletuesin e vjetër dhe më në fund do të tërhiqet në paqe.

Sipas njoftimit të kompanisë, Internet Explorer do të bëhet jofunksional nga 15 qershori 2022. Lëshuar për herë të parë në 1995 si një paketë shtesë për Windows 95, shfletuesi u sigurua falas si pjesë e paketës nga Microsoft.

“Ne po njoftojmë se e ardhmja e Internet Explorer në Windows 10 është në Microsoft Edge. Jo vetëm që Microsoft Edge është një përvojë shfletimi më e shpejtë, më e sigurt dhe më moderne sesa Internet Explorer, por është gjithashtu në gjendje të trajtojë një shqetësim kryesor: pajtueshmërinë për faqet e vjetra dhe aplikacionet e vjetra. Microsoft Edge ka të integruar modalitetin e Internet Explorer (“Modaliteti IE”), kështu që ju mund të përdorni ato faqe interneti dhe aplikacione të trashëguara të bazuara në Internet Explorer direkt nga Microsoft Edge”, sipas njoftimit të kompanisë.

Me Microsoft Edge të aftë për të marrë këtë përgjegjësi dhe më shumë, aplikacioni desktop i Internet Explorer 11 do të tërhiqet dhe do të dalë jashtë shërbimit më 15 qershor 2022, për disa versione të Windows 10.

Lajmet e Internet Explorer janë bërë virale dhe përdoruesit e rrjetit kanë dalë për t’i thënë lamtumirë shfletuesit të vjetëruar me meme interesante që janë edhe qesharake dhe trishtuese në të njëjtën masë.