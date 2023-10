Mickoski: Pres që Von der Leyen ta thotë qartë se Maqedonia e Veriut do të fillojë në mënyrë të pakushtëzuar negociatat me BE-në

Lideri i VMRO-DPMNE-së në Maqedoninë e Veriut, Hristijan Mickoski, ka folur sot për vizitën e kryetarës së Komisionit Evropian në vend, Ursula von der Leyen.

Mickoski pret që zyrtarja evropiane të befasojë pozitivisht Maqedoninë e Veriut dhe të thotë se vendi do të fillojë negociatat pa asnjë kusht. Ai tha se, kjo është më e pakta që ajo mund të bëjë për të treguar respekt ndaj popullit maqedonas.

Ai madje theksoi se është i vetëdijshëm për mangësitë që kemi brenda vendit.

“Pres që presidentja e Komisionit Evropian, të dalë me qëndrim se Maqedonia e Veriut do të fillojë në mënyrë të pakushtëzuar negociatat me BE-në, edhe pse jam shumë i vetëdijshëm për mangësitë e shumta që i kemi në planin vendor për shkak të Qeverisë së korruptuar. Në atë mënyrë do t’i jepet mirënjohje qytetarëve dhe shtetit për 23 vitet e kaluara, kur nënshkruam marrëveshjen për stabilizim dhe do t’i jep respekt për gjitha poshtërimet që i ka përjetuar populli maqedonas”, deklaroi Mickoski.