Mickoski: Maqedonia do të përmbushë dëshirat bullgare, që Shqipëria të fillojë negociatat me BE-në

Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së, beson se protokolli me të cilin Maqedonia do të duhet të përmbushë dëshirat bullgare hap dyert për negociata për Shqipërinë, por jo për vendin tonë. Sipas tij, është një nokaut dhe kapitullim diplomatik.

Ai theksoi se fillimi i negociatave do të kërkonte ndryshimin e Kushtetutës dhe përfshirjen e bullgarëve dhe kjo nuk do të lejohej nga VMRO-DPMNE. Me këtë, Mickoski beson se do të mund të ndryshohet korniza e negociatave para se të miratohet.

“Si një nokaut dhe kapitullim diplomatik. Ai protokoll hapi derën e negociatave për Shqipërinë, por e mbylli për Maqedoninë. Siç tha Gençovska, Konferenca e ndërqeveritare nuk do të mbahet tani, por me ndryshim të Kushtetutës. Dhe kjo nuk do të ndodhë, garancë është VMRO-DPMNE, sepse nuk ka 2/3 e pushtetit në Parlament. Gençovska dha një shembull se nuk e njeh gjuhën maqedonase, a do të përgjigjemi ne se nuk e njohim gjuhën bullgare? Gençovska kërkon që bullgarët të jenë në Kushtetutë dhe kërkon që ne të heqim dorë nga maqedonasit në Bullgari. A është reciprocitet? Mund të jap shembuj të tjerë. Por në thelb po flasim për një nokaut diplomatik për Maqedoninë. Ka një të ardhme evropiane për qytetarët e Shqipërisë, jo për qytetarët e Maqedonisë”, tha Mickoski.