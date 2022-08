Mes dy burrave, puthje e kërcime sensuale: Publikohet një tjetër video e kryeministres finlandeze (VIDEO)

24 orë pas publikimit të videove të kryeministres finlandeze Sanna Marin në një festë të shfrenuar, është shfaqur një video e re e saj duke kërcyer me një burrë në një klub nate.

Videoja, e cila po qarkullon në rrjetet sociale, tregon politikanen 36-vjeçare finlandeze në klubin e natës rreth orës 4 të mëngjesit të 7 gushtit me krahët rreth belit të një burri, i cili – sipas mediave finlandeze – është këngëtari dhe kantautori Olavi Uusivirta.

Në fakt këngëtari, siç shihet në video, e afron fytyrën shumë afër qafës së Sana Marin dhe e ka dorën pas shpine. Kujtohet se dje kryeministrja finlandeze mohoi të kishte përdorur drogë në një festë ku ajo mori pjesë. Sana Marin e ka bërë këtë mohim pasi në videot që janë publikuar dëgjohet dikush duke thënë fjalën “miell” që në zhargonin finlandez do të thotë “kokainë”. Në të njëjtën kohë ajo pohoi se nuk e kishte idenë se kush e bërtiti atë fjalë.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

