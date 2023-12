Mërkuri në Bricjap, cilat janë shenjat që do të ndikohen më shumë

Shenjën e Bricjapit e ka transituar planeti i komunikimit, Mërkuri, që prej datës 1 dhjetor. Në këtë shenjë do të qëndrojë deri më 22 dhjetor dhe kjo kohë është një mundësi e mirë për të pasur diskutime serioze, për të negociuar dhe fokusuar në çështje financiare dhe profesionale. Kontaktet me persona të rëndësishëm janë të favorizuar dhe tani është koha për të përfituar nga mundësitë për avancim dhe zhvillim personal.

Sigurisht që nga data 13 dhjetor Merkuri do të shkojë në retrogradë në shenjën e Shigjetarit, ndaj vëmendja ndaj detajeve dhe fjalëve tona është thelbësore, për të shmangur keqkuptimet dhe konfliktet.

Cilat shenja preken më shumë nga Mërkuri në Bricjap?

Binjakët

Me Merkurin si planetin e tyre sundues, gjërat e mira sigurisht që do të vijnë. Gjatë kësaj kohe do të përqendroheni në çështjet profesionale dhe financiare dhe do të mund të tregoni karakteristikat tuaja dinamike. Ju fitoni respektin e atyre që ju rrethojnë, ndërsa seksualiteti juaj është gjithashtu më intensiv. Megjithatë, duhet të jeni shumë të kujdesshëm me fjalët tuaja, veçanërisht pas datës 13 dhjetor kur Mërkuri kthehet në retrogradë.

Virgjëresha

Vetëm zhvillime pozitive janë përpara jush. Karriera, dashuria dhe kreativiteti bëhen një dhe puna juaj e palodhur shpërblehet. Reputacioni juaj rritet, fitimet rriten dhe humori juaj rritet. Tani është një kohë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme në jetën tuaj dhe për të përjetuar momente të këndshme me njerëzit që ju interesojnë romantikisht.

Bricjapi

Çdo fushë e jetës suaj është e favorizuar gjatë kësaj kohe dhe ndërsa mund të jeni ndjerë të bllokuar në disa çështje, tani gjithçka është në rrugën e saj. Gjen forcën dhe vullnetin për të ndryshuar tekstet e këqija dhe ia del mbanë, përderisa të kujdesesh për fjalët dhe nervat e tua.