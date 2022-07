Debat i nxehtë me një person të afërt, këto 3 shenja horoskopi do të kenë javën më të keqe

Ju pëlqen apo jo, kjo javë do të jetë kaotike. Vera po nxehet më shpejt nga sa pritej dhe tensionet po arrin pikun, por këto 3 shenja horoskopi për fat të keq do ta ndjejnë më shumë.

Demi

Nëse ndiheni të rraskapitur, nuk është çudi. Astrologjia e korrikut ka qenë një nxitës presioni i intensitetit dhe ju e keni marrë pjesën më të madhe të saj. Këtë javë, mund të ndiheni më të frustruar se zakonisht, veçanërisht kur Mërkuri përballet me Marsin në Demi më 26 korrik, gjë që mund të rrisë shanset për një debat me një person të ngushtë. Mund të jetë koha për të thirrur një takim familjar në mënyrë që çështja të diskutohet me qetësi dhe racionale. Më 31 korrik, Urani do të krijojë gjithashtu një lidhje me Nyjen Veriore të Fatit në shenjën tuaj të zodiakut, gjë që mund të çojë në vonesa të papritura, ndërprerje dhe përfundimisht, një ndryshim të madh planesh. Mos kini frikë të përshtateni me rrymat lëvizëse.

Virgjëresha

Ju mund të ndiheni më të tërhequr nga shoqëria se zakonisht. Në fund të fundit, dielli është ende duke marrë leje në shtëpinë tuaj të 12-të të spiritualitetit, gjë që mund t’ju bëjë të ndiheni se keni nevojë vetëm për veten tuaj. Nuk ka asgjë të keqe deri këtu! Por ndërsa hëna e re në Luan i hap gjërat në një shkallë në shtëpinë tuaj të 12-të nënndërgjegjeshëm që nga 28 korriku, ëndrrat tuaja mund të bëhen më të gjalla (dhe madje të bezdisshme). Mos bëni gabim – intuita juaj po përpiqet t’ju tregojë diçka! Nëse ndiheni emocional, konfuz dhe madje edhe të përgjumur, kjo ndodh vetëm sepse trupi juaj po ngadalësohet, kështu që shpirti juaj ka kohë për t’u kthyer ne normalitet. Ji i durueshëm me veten.

Akrepi

Kohët e fundit, Akrep, jeni bërë mjaft selektiv. Kështu që vazhdoni të gjeni kohë për të kuptuar se çfarë është dhe çfarë nuk funksionon për jetën tuaj. Ndërsa lidhja Uran-Nyja e Veriut më 31 korrik ushtron presion mbi shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit, mund ta gjeni veten duke kuptuar se disa modele marrëdhëniesh po ju pengojnë të bëheni vetvetja juaj më e mirë. Hiqni dorë nga pakënaqësitë me armiqtë dhe lidhjet toksike me njerëzit që ju lëndojnë. Kjo është gjithmonë më e lehtë të thuhet se sa të bëhet, por e vërteta është se ti meriton shumë më mirë, Akrep. Është koha për të përqafuar një marrëdhënie që me të vërtetë e meritoni. Dhe nëse i luani letrat siç duhet, kjo marrëdhënie mund të ndodhë shumë më shpejt se sa pritej.