Këto janë tre shenjat e horoskopit që mbeten miq me ish-të dashurin

Kur një lidhje dashurie përfundon, disa njerëz zgjedhin të grisin fotot, të hedhin dhurata dhe të fshijnë njëherë e mirë tjetrin nga mendja. Të tjerë, nga ana tjetër, preferojnë të mbajnë një marrëdhënie miqësore me ish-partnerin, të flasin shpesh me të dhe të mësojnë të rejat e tij. Ka shumë të ngjarë që këta njerëz i përkasin shenjave të mëposhtme:

Binjakët

Binjakët janë mendjehapur dhe arrijnë të kapërcejnë shpejt situatat e trishtuara. Kur një lidhje dashurie përfundon, nuk do të thotë që tjetri do të “mbarojë” për të. Në fakt, duke qenë se i përkasin shenjave të zodiakut, e kanë të vështirë t’i lënë emocionet t’i joshin dhe kështu mund të mbajnë një marrëdhënie miqësore me ish-partnerët, pa qenë kjo gjë më shumë.

Virgjëresha

Karakterizohet nga logjika dhe praktika e tij. Virgjëresha e konsideron të paimagjinueshme të përjashtojë një mashkull nga jeta e saj vetëm sepse nuk e kanë gjetur në dashuri. Nëse ai vlerëson personin tjetër dhe respekton këndvështrimin e tij, atëherë ai do të krijojë një marrëdhënie miqësore me të, pa dhënë shpresë për asgjë më shumë.

Shigjetari

Shigjetarët përshtaten lehtësisht me situatat dhe ndihen rehat me ndryshimet. Nëse dinamika në marrëdhënien e tyre dallon, ata nuk do të mërziten shumë. Ata pëlqejnë të ndihen të relaksuar dhe të lirë. Nëse ndjenjat e tyre për ju janë “zbehur”, atëherë ata patjetër mund të bëhen miq që do t’ju çojnë në aventura të reja.