“Më duhet puna”, Johnny Depp shfaqet surprizë në VMA

Aktori Johnny Depp i ka habitur të gjithë të pranishmit me hyrjen e tij surprizë dhe të befasishme në MTV Video Music Awards 2022, i veshur si maskota e shfaqjes, Njeriu i Hënës.

Kjo ishte paraqitja e parë e aktorit që nga gjyqi për shpifje me ish-bashkëshorten Amber Heard. Ylli i Pirates of The Carribean u shfaq në mënyrë dixhitale në dukje duke lundruar mbi arenën e Qendrës Prudential. Ai u shfaq në skenë pas performancës së Jack Harlow, Fergie dhe Lizzo, raporton The Guardian.

Aktori 59-vjeçar teksa doli në skenë filloi duke bërë shaka: “Dhe e dini çfarë? Më duhet puna”. Më vonë, ai zbriti nga skena duke bërë një tjetër shfaqje, i cili tha: “Hej VMA, le të kthehemi te muzika e f***ing, apo jo?”.

Si përfundim, Depp ofroi shërbimet e tij profesionale në një segment të mëvonshëm të ceremonisë së çmimeve. “Thjeshtë dua që ju djema ta dini se unë jam i disponueshëm për ditëlindje, mitzvah në bar, mitzvah bat, dasma, çdo gjë që ju nevojitet… GJITHÇKA, ju përmendni. Pra, oh, unë jam edhe dentist”, tha ai.

Së fundmi u njoftua se Depp do të drejtojë filmin e tij të parë artistik pas 25 vitesh me Modi, për piktorin dhe skulptorin italian Amedeo Modigliani. Njoftimi erdhi një javë pasi Depp konfirmoi rolin e tij të parë kryesor që nga shpallja e fitores në betejën ligjore në Fairfax County, Virginia, në fillim të këtij viti: si Mbreti Louis XV në filmin francez Jeanne Du Barry./albeu.com