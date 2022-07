“Mbushi” Mykonos me drogë dhe MDMA, shqiptari dhe e dashura lirohen të përlotur

Një shtetas shqiptar sëbashku me të dashurën e tij që ishin prangosur nga policia greke për shpërndarje të lëndëve narkotike, janë liruar sërish.

Me lot në sy, 27-vjeçarja që ofron shërbime “Hospitality Management” në Mykonos dhe Dubai, pohoi përpara një hetuesi se nuk ka asnjë lidhje me lëndën narkotike të gjetur nga Policia në shtëpi, ku jetonte me partnerin e saj.

Të dy u liruan, por me kushte kufizuese që i ndalonin të largoheshin nga vendi dhe të shkonin në komisariatin e zonës çdo datë 1 dhe 15 të muajit.

27-vjeçarja jetonte me të dashurin e saj, me origjinë shqiptare, i cili dyshohet se zhvillonte aktivitet intensiv në ishull, duke trafikuar të gjitha llojet e drogave, nga kokaina te kanabisi deri tek MDMA-ja. Droga mund të çojë deri në vdekje nëse përzihet me alkool. Bashkë me ta u arrestua edhe një 35-vjeçar nga Izraeli, i cili sapo kishte blerë 1.1 gram kokainë për 200 euro.

Avokati i 28-vjeçarit shqiptar, z. Panagiotis Papadopoulos, deklaroi për protothema.gr se “klienti im nuk ka asnjë lidhje me trafikun e drogës dhe kjo duket qartë nga provat e dosjes. Gjithashtu, ai asnjëherë nuk ka qenë i përfshirë në probleme me ligjin.”

Por në shtëpinë e tyre u gjetën tre pako kanabis me peshë 4.3 gram, një pako plastike, me tre pako najloni të improvizuara kokainë me peshë bruto 6.6 gram, një pako plastike, me 5.4 gram kokainë, tre pako najloni me MDMA, si dhe 21740 € dhe tre celularë. Ndërsa gjithashtu u gjetën: 570 dollarë amerikanë, 420 paund britanik, 25 dollarë kanadezë, 115 dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe, 200 lekë shqiptare, 55 dollarë australianë dhe 20 franga zvicerane.