“Mbretëresha e virgjër”, arsyet pse Elizabeta I e Anglisë s’u martua kurrë

Elizabeta I e Anglisë hyri në histori si mbretëresha e virgjër, sepse nuk u martua kurrë.

Historianët ende debatojnë sot rreth hipotezave të kësaj zgjedhjeje të pazakonshme për një mbretëreshë, por më të akredituarit vënë në pikëpyetje arsyet personale dhe mbi të gjitha strategjike.

Kjo sepse adhuruesit e saj nuk munguan aspak, por ishte zgjedhja e saj të mos martohej.

Elizabeta I: po të martohej a do humbte fuqinë e saj?

Është e sigurt se gjatë mbretërimit të saj të gjatë – që zgjati nga viti 1558 deri në ditën e vdekjes së saj në 1603 – Elizabeta I mori propozime të shumta martese nga mbretërit dhe fisnikët europianë, por ajo e dinte mirë se, nëse ishte e lidhur me një burrë, ajo do të bëhej bashkëshortja mbretëreshë, duke humbur në thelb fuqinë e saj të madhe.

Prandaj, ajo ishte në gjendje t’i mbante adhuruesit e saj në pritje të përgjigjes së saj për vite me radhë, duke shmangur kështu antagonizimin e tyre dhe duke e mbajtur mbretërinë e saj autonome nga ndërhyrjet e jashtme. Ajo gjithashtu refuzoi të martohej me fisnikët anglezë, sepse ndjeu se do të ishte një tjetër zgjedhje politike shumë e rrezikshme: do të kishte rrezikuar ndarjen e gjykatës në fraksione armiqësore.

Megjithatë, ka edhe hipoteza të tjera. Ndoshta refuzimi për t’u martuar ishte për shkak të marrëdhënies së vështirë të Mbretëreshës së Anglisë me gjininë mashkullore, një përbuzje e shkaktuar nga fundi i trishtuar i nënës së saj, Anna Bolena, së cilës iu pre koka nga babai i saj Henri VIII. Ose, nga frika se mos mbetej shtatzënë dhe duhet të përballej me lindjen, e cila, në ato kohë, mund të ishte shkaku i vdekjes.

Mbretëresha luftëtare e virgjër – Cilido qoftë shpjegimi, zgjedhja e Elizabeth I u kundërshtua ashpër nga këshilltarët e gjykatës për arsye të dukshme të trashëgimisë. Sidoqoftë, mbretëresha qëndroi e patundur dhe me të vërtetë e përdori statusin e saj “single” për qëllime propagandistike duke u paraqitur si një luftëtare e virgjër e përkushtuar vetëm për popullin e saj.