​Mblidhet Komiteti Ushtarak i NATO-s, diskutohet edhe për Kosovën

Autoriteti më i lartë ushtarak i NATO-s, Komiteti Ushtarak, do të takohet mblidhet sot dhe nesër (18-19 janar 2023), në Bruksel ku ndër të tjera, pritet të diskutohet edhe për situatën në Kosovës, sigurinë dhe misionin e KFOR-it.

Admirali Rob Bauer, kryetar i Komitetit Ushtarak, do të kryesojë takimin, në të cilin do të marrin pjesë shefat e mbrojtjes aleate dhe homologët e tyre nga Finlanda dhe Suedia të ftuar.

“Në seancën e parë të ditës së dytë, shefat e mbrojtjes do të takohen me partnerët e tyre operacionalë të Forcave të Kosovës (KFOR) – Armeninë, Austrinë, Finlandën, Irlandën, Moldavinë, Suedinë, Zvicrën dhe Ukrainën. Diskutimet do të përqendrohen në situatën në terren, mjedisin e sigurisë dhe misionin e KFOR-it”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, Komiteti Ushtarak do të diskutojë më pas misionin jo luftarak dhe të ngritjes së kapaciteteve të NATO-s në Irak me partnerët e tyre operacionalë Suedinë, Finlandën dhe Australinë.

Shefat e Mbrojtjes do të diskutojnë përpjekjet e vazhdueshme të misionit për të ndihmuar Irakun në promovimin e stabilitetit më të madh, ndërtimin e institucioneve të tij të sigurisë dhe mbrojtjes dhe çrrënjosjen e terrorizmit.

Në sesionin përfundimtar, Komiteti Ushtarak do të diskutojë mbështetjen e vazhdueshme të NATO-s për Ukrainën./express