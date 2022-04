Mbledhja sot në PD, a do të shkojë Basha dhe çfarë pritet të diskutohet?

Sot në orën 13:00 është njoftuar mbajtja e një mbledhjeje të gjerë të deputetëve të Partisë Demokratike, ku pritet të marrin pjesë të gjithë deputetët pavarësisht nëse deri më tani kanë mbështetur krahun e Berishës apo atë të Bashës.

Burime për Abcnews.al bëjnë me dije se dy do të jenë temat e diskutimit të sotëm:

E para lidhet me atë që mbështetësit e Berishës e cilësojnë si “procesi i ribashkimit të partisë”. Pika kryesore e diskutimit për këtë çështje do të jetë fakti nëse ka apo jo një proces ribashkimi në PD dhe si po ecet me të? Mbështetësit e Berishës thonë që ka dhe kjo tregohet edhe përmes mbylljes së procesit të zgjedhjeve për 80% të kryetarëve të grupseksioneve, gjë e cila do të lejojë edhe me kalimin në zgjedhjet për krerët e degëve të partisë.

Ndërkohë, një grup deputetësh të PD mendojnë se në fakt ky nuk është një proces ribashkimi, por vendimmarrje e njëanshme e mbështetësve të Berishës pa marrë në konsideratë realitetet në bazën e partisë.

Pika e dytë e mbledhjes së sotme pritet të jetë diskutimi mbi debatet dhe përplasjet brenda kësaj partie gjatë gjashtë muajve të fundit që kur Berisha u përjashtua nga Grupi Parlamentar.

Pyetja më e rendësishme në lidhje më këtë mbledhje është nëse Basha do të jetë apo jo i pranishëm në këtë mbledhje? Burime bëjnë me dije se ai nuk do të marrë pjesë në mbledhjen e orës 13:00.