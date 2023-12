Masakër në qendër të Pragës, 24 vjeçari David Kozak ishte student në Universitetin e Arteve, dyshohet se më herët ekzekutoi të atin

Të paktën 15 persona u vranë në një sulm nga një sulmues i armatosur në sheshin Jan Palach të Pragës. Një i ri 24-vjeçar, i identifikuar si David Kozak sulmoi në katin e katërt të ndërtesës së Fakultetit të Arteve të Universitetit Charles dhe më pas u zhvendos në korridorin e ndërtesës, nga ku qëlloi mbi njerëzit në rrugë drejt urës Mánes.

Drejtori i policisë Martin Vondrášek bëri të ditur se më herët Policia gjeti të vdekur babain e sulmuesit në Hostoun, ku i riu u largua për të qëlluar në Pragë pasdite, shkruajnë mediat çeke.

Sipas dëshmitarëve nga vendi i ngjarjes, sulmi filloi në katin e katërt të godinës së Fakultetit të Arteve të Universitetit Charles. Dëshmitarët në vendngjarje e përshkruajnë sulmuesin si një djalë të ri. Informacioni për identitetin e vrasësit masiv filloi të përhapet në rrjetet sociale menjëherë pas sulmit. Sipas fotografive të bëra nga dëshmitarët në vendngjarje, sulmuesi ishte i veshur me rroba të errëta dhe po qëllonte nga një vendkalim me një armë.

Personat që ndodheshin në ndërtesë në momentin e tragjedisë përshkruan se sulmi filloi në katin e katërt dhe ndodhi brenda dhe jashtë vendkalimit, ku ka lëvizur sulmuesi.

Drejtori i policisë Martin Vondrášek deklaroi në një konferencë për shtyp pak para orës 6:00 të mëngjesit se sulmuesi ishte një burrë 24-vjeçar nga Kladensko.

“Policia e Çekisë ka marrë informacion në orën 12:20 se një 24-vjeçar duhej të shkonte në Pragë, duke thënë se donte të vetëvritej. Në orën 12:45 kemi marrë informacion se në të njëjtin fshat është gjetur një i vdekur, babai i të dyshuarit”, tha Vondrášek, duke shtuar se policia shumë shpejt zbuloi se i dyshuari ishte student në Fakultetin e Arteve dhe se supozohej se të ketë qenë në ndërtesën e Fakultetit të Arteve në rrugën Celetná në leksion.

Policia thuhet se nisi menjëherë kërkimet për të dyshuarin, 24 vjeçarin David Kozak.

“Në orën 14:59 morëm informacionin e parë për të shtënat në godinën e Fakultetit të Arteve këtu në sheshin Palach. Patrullat e para dolën në vendngjarje brenda pak minutash, njësiti i emergjencës për 12 minuta dhe në orën 15 e 20 minuta nga policët që ndërhynë morëm informacionin se trupi i pajetë i të qëlluarit është gjetur në trotuarin e kësaj ndërtese të shkollës”, tha drejtuesi i policisë Martin Vondrášek në një deklaratë për shtyp para FF MB.

Sulmi u ndoq edhe nga Petr Nedoma, kreu i Galerisë Rudolfinum, e cila ndodhet përballë ndërtesës së Fakultetit të Arteve.

“Pashë një të ri që qëndronte në trotuar me një armë në duar. Ai qëlloi vazhdimisht me pauza të caktuara, me një armë, në urën e Manes. Më pas ka qëlluar, ka ngritur duart lart dhe e ka hedhur armën në rrugë. Më pas policët filluan të shfaqen, në atë vendkalim”.

Pak para orës katër, policia tha se vrasësi ishte neutralizuar.

“Gjuajtësi është eliminuar. Momentalisht është duke u evakuuar i gjithë godina dhe në vendngjarje ka disa të vdekur dhe dhjetëra të plagosur”, njofton policia në rrjetin X.