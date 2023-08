Masakër në lokalin e natës, 7 të plagosur, 10 të lënduar

17 persona kanë mbetur të lënduar nga të shtënat me armë zjarri në një lokal në qendër të Prishtinës. Shtatë prej tyre janë plagosur me armë zjarri, raporton Express.

Lajmin e ka konfirmuar Drejtori i Klinikës Emergjente, Naser Syla, i cili ka thënë detaje rreth gjendjes së tyre.

Sipas tij, një prej të lënduarve është në rrezik për jetë.

“Krejt i kemi 17 të lënduar. 7 janë me armë zjarri kurse 10 janë me lëndime të tjera, me xhama ose mjete të tupitura. Të gjithë janë në gjendje stabile, ndërsa njëri është në sallë të operacioni dhe është në rrezik për jetë. Ndërsa, prej këtyre gjashtë të tjerëve, një nga ta pret që të hyjë në sallën e operimit, por gjendja e tyre është stabile. Mosha e pacientëve sillet prej vitit 1984 deri në 2003”, ka deklaruar pas mesnatës Syla.

Rastin e ka konfirmuar edhe Policia e Kosovs. Zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prishtinës, Agron Borovci i ka thënë Gazetës Express se së paku dy të dyshuar janë identifikuar si të implikuar në rast, përderisa po punohet edhe për identifikimin e të dyshuarve të tjerë të mundshëm.

“Rreth orës 23:30, është raportuar për të shtëna me armë zjarri në një lokal në rrugën “Rexhep Luci” në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para dyshohet se disa persona kanë marrë plagë nga arma e zjarrit apo edhe nga fragmente qelqi. Ndërkohë që të lënduarit janë dërguar për trajtimin e nevojshëm mjekësor, policia po vijon punën me veprime të ekzaminimit të vendngjarjes si dhe me veprime të tjera operativo-hetimore . Aktualisht së paku dy të dyshuar janë identifikuar si të implikuar në rast, përderisa po punohet edhe për identifikimin e të dyshuarve të tjerë të mundshëm”, ka deklaruar Borovci. /Gazeta Express