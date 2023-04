Marrëveshja SHBA-Kore e Jugut, kërcënon motra e Kim Jong-un: Do të çojë në një rrezik serioz

Motra e fuqishme e liderit të Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka paralajmëruar se një marrëveshje e fundit SHBA-Kore e Jugut do të çojë në një “rrezik më serioz”.

Shtetet e Bashkuara ranë dakord të vendosin nëndetëse të armatosura bërthamore në Korenë e Jugut dhe të përfshijnë Seulin në planifikimin e saj bërthamor për të kundërshtuar kërcënimet bërthamore nga Veriu.

Në këmbim, Koreja e Jugut ra dakord të mos zhvillonte armët e veta bërthamore.

Marrëveshja, e njohur si Deklarata e Uashingtonit, u njoftua këtë javë gjatë bisedimeve të Presidentit Joe Biden me homologun e tij koreano-jugor, Yoon Suk-yeol’s në kryeqytetin amerikan.

Duke iu referuar marrëveshjes, zonja Kim tha: “Sa më shumë që armiqtë të jenë të vendosur në organizimin e stërvitjeve të luftës bërthamore dhe sa më shumë mjete bërthamore të vendosin në afërsi të gadishullit Korean, aq më i fortë do të jetë ushtrimi i së drejtës sonë për vetëmbrojtje.”

Ajo paralajmëroi se masa do të “rezultojë vetëm në vënien e paqes dhe sigurisë së Azisë Veri-Lindore.”

Zonja Kim mban një pozicion të lartë në Komitetin Qendror të Partisë së Punëtorëve të Koresë dhe raportohet se ka ndikim te vëllai i saj.

Presidenti Biden përshëndeti marrëveshjen, duke thënë se ajo do të forconte bashkëpunimin e aleatëve në parandalimin e një sulmi të Koresë së Veriut.

Presidenti Yoon tha se marrëveshja shënoi një angazhim “të paprecedentë” të SHBA-së për të penguar sulmet dhe për të mbrojtur aleatët duke përdorur armë bërthamore.

Kina paralajmëroi kundër “ngjalljes së qëllimshme të tensioneve, provokimit të konfrontimit dhe kërcënimeve”.

Sipas marrëveshjes, SHBA-ja do t’i bëjë më të dukshme angazhimet e saj të mbrojtjes duke dërguar një nëndetëse të armatosur me armë bërthamore në Korenë e Jugut për herë të parë në 40 vjet, së bashku me asete të tjera, duke përfshirë bombarduesit me aftësi bërthamore.

Të dy palët do të zhvillojnë gjithashtu një grup konsultativ bërthamor për të diskutuar çështjet e planifikimit.

Politikanët në Seul kanë kohë që e kanë shtyrë Uashingtonin që t’i përfshijë ata më shumë në planifikimin se si dhe kur të përdorin armët bërthamore kundër Koresë së Veriut.

Shqetësimi është rritur nga të dyja palët për kërcënimin bërthamor të paraqitur nga Koreja e Veriut. Pheniani po zhvillon armë taktike bërthamore që mund të synojnë Korenë e Jugut dhe po përpunon armët e tij me rreze të gjatë që mund të arrijnë në territorin e SHBA-së.

Shtetet e Bashkuara tashmë kanë një detyrim traktati për të mbrojtur Korenë e Jugut dhe më parë janë zotuar të përdorin armë bërthamore nëse është e nevojshme. Por disa në Korenë e Jugut kanë filluar të dyshojnë në këtë angazhim dhe të bëjnë thirrje që vendi të ndjekë programin e tij bërthamor.

