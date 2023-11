Marrëveshja për emigrantët, Rama ju përgjigjet kritikave: Ky është minimumi që mund të bëjmë për Italinë

Kryeministri Edi Rama me anë të një komunikimi në rrjetin social “X” ju ëhstë përgjigjur të gjitha kritikave të bëra pas marrëveshjes së nënshkruar mes tij dhe kryeministres së Italisë Georgia meloni sa u përket emigrantëve.

Në reagimin e tij Rama thekson se përpjekja për të ndihmuar Italinë në këtë situatë, kur askush në Evropë nuk duket se ka një zgjidhje, ndoshta nuk është më e mira, por është minimumi që Shqipëria duhet dhe mund të bëjë.

Rama: Në gazeta u përhap lajmi se miqtë e PD-së italiane donin të më përjashtonin nga Partia Socialiste Europiane dhe më pas me një farë vonese ata vetë e mohuan, por duke nënvizuar se marrëveshja që Shqipëria ka bërë dhe konsoliduar qeverisjen italiane të gjitha pikëpamjet. Pikërisht të njëjtën gjë thonë PD-të e shumtë të së djathtës shqiptare që po luftojnë për të drejtën e të njëjtit emër pas ndarjeve së mëvonshme. Sigurisht që do të më mungojë mundësia për të parë këndvështrimet e shumta të të gjitha këtyre PD-ve, por në respekt të plotë të PD-së italiane dua të përsëris këndvështrimin tim të vetëm: Përpjekja për të ndihmuar Italinë në këtë situatë, kur askush në Evropë duket se nuk ka një zgjidhje që mund të ndahet nga të gjithë, ndoshta nuk është më e mira, por sigurisht është minimumi që Shqipëria duhet dhe mund të bëjë! Nëse kjo nuk është në të majtë në Itali, s’ka rëndësi, duket se nuk është as në të djathtë në Shqipëri. Ndoshta është thjesht e drejtë. (Më vjen keq që nuk mund të takohem me miqtë e mi italianë në Samitin e PSE në Malaga, sepse jam në Forumin e Paqes në Paris, por shpresoj se diskutimi mbi çështjen gjithnjë e më të mprehtë të emigracionit do të sjellë përgjigje të mirë, konkrete dhe të përbashkët që Evropa ka pritur për shumë vite tani).