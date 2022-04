Manastirliu nga Kongresi i PS: Pagat e mjekëve do të rriten nga 1 korriku

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu gjatë fjalës së saj në Kongresin e PS, deklaroi se pavarësish se vendi jonë dhe jo vetëm ndodhet në një situatë të vështirë ekonomike, pagat e mjekëve dhe infermierëve do të rriten sërish.

Manastirliu tha se rritja do të fillojë nga 1 korriku dhe gjithashtu u zotua se deri në fund të këtij mandati rritja do të shkojnë në 40%.

“Aseti ynë më i çmuar janë mjekët dhe infermierët tanë për të cilët investimet nuk kanë ndalur, qoftë në investimin e kushteve të punës, qoftë edhe në premtimin e mbajtur në dy mandatet e vështira, 63 % janë rritur pagat për mjekët dhe infermierët.

Do vijojmë t’i rrisim pakat për mjekët dhe infermierët edhe këtë vit duke filluar nga 1 korriku. Edhe pse po përballemi me vështirësi ne do ta çojmë deri në fund zotimin tonë. Deri në fund të mandatit pagat për mjekët dhe infermierët do rritem me 40%.

Nuk do ndalemi këtu sepse autonomia spitalore si një model i ri për menaxhimin dhe financimin spitalor në vend do mundësojë që stafet tona ta paguhen sipas performancës, por nga ana tjetër ajo që na intereson është shërbimi ndaj njerëzve dhe ne duam që të eliminojmë çdo praktikës abuzive dhe korruptive në sistemin spitalor dhe autonomia spitalore do ndikojë në eliminim e çdo abuzimi. Por thënë kjo nuk kemi përfunduar, kemi shumë për të bërë”, u shpreh Manastirliu.