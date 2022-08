“Makinat në veri duhet të pajisen me targa të Kosovës”, Escobar flet me bindje

I dërguari i Posaçëm i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dje, në një bashkëbisedim virtual me gazetarë ka folur edhe për shtyrjen e vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitetin me targat dhe dokumente me Serbinë.

Emisari amerikan tha se marrëveshja me stikera ishte e përkohshme dhe se veturat që operojnë në veri duhet të regjistrohen në bazë të ligjeve të Kosovës, raporton Gazeta Express.

“Tani, regjimi aktual i targave me ngjitësit e përkohshëm ishte, përsëri, do të më duhet të them i përkohshëm, i kufizuar në kohë dhe do të zëvendësohej me një zgjidhje të përhershme. Tani, me të vërtetë mendoj se kjo zgjidhje e përhershme nuk duhet parë si diçka që do të ndryshojë ndjeshëm jetën e njerëzve në veri të Kosovës. Është një fakt i thjeshtë se ishte një pritshmëri që automjetet që operojnë në Kosovë duhet të regjistrohen dhe të operojnë sipas ligjeve të atij vendi. Thënë kështu, ato duhet të ofrojnë mundësinë për lirinë e lëvizjes jo vetëm brenda Kosovës, jo vetëm brenda Kosovës dhe Serbisë, por në të gjithë rajonin dhe Evropën në tërësi”, ka thënë Escobar.

Escobar poashtu ka deklaruar se shtyrja deri më 1 shtator është një mundësi që këtë muaj të bëhet progres jo vetëm për çështje e targave por për çështje të tjera në kuadër të dialogut.

“Nuk do të thosha se është thjesht një shtyrje; Do të thosha se është një mundësi për të krijuar një zgjidhje të qëndrueshme që do të kontribuojë në integrimin rajonal dhe stabilitetin rajonal. Tani, është e vërtetë se marrëveshja e mëparshme ishte e përkohshme, ishte e kufizuar në kohë dhe kërkonte që Serbia të jepte një rekomandim për një zgjidhje afatgjatë. Pra, ne ende shpresojmë për këtë, por në të njëjtën kohë ne ende shpresojmë për një diskutim më të gjerë se si të dy vendet mund të ecin përpara në krijimin e disa mundësive për marrëdhënie më të mira, për lirinë e lëvizjes, për integrim më të madh në Evropë. Kështu që unë mendoj se ky muaj do të na japë disa mundësi për të bërë përparim në çështjet më të gjera të dialogut, jo vetëm në çështjen e targave”, tha Escobar. /GazetaExpress