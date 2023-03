Makina e djegur e autorëve të masakrës në Tiranë, policia: Brenda “BMW”, tre armë zjarri

Policia ka dalë me njoftim zyrtar, pas gjetjes së makinës së djegur të autorëve të masakrës me një të vrarë dhe 5 të plagosur në një lokalin në zonën e Don Boskos në Tiranë.

Policia njofton se makina tip BMW është gjetur e shkrumbuar në vendin e quajtur “Ura e Sulë Meres”, në territorin e fshatit Likmetaj dhe brenda janë gjetur 3 armë zjarri që dyshohet se u përdorën për kimin.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 08:00, në vendin e quajtur “Ura e Sulë Meres”, në territorin e fshatit Likmetaj, shërbimet e Policisë të Stacionit të Policisë Manzë, duke ushtruar kontroll në territor, për kapjen e autorëve të ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme, në rrugën “Ananstas Shundi”, Don Bosko, Tiranë, kanë konstatuar të djegur plotësisht, një automjet tip “BMW”, brenda të cilit janë gjetur 3 armë zjarri automatike.

Nga hetimet paraprake dyshohet se ky automjet është përdorur për kryerjen e ngjarjes së mbrëmshme, në rrugën “Ananstas Shundi”, Don Bosko, Tiranë.

Grupi i posaçëm hetimor i ngritur në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarjeje, identifikimin dhe kapjen e autorëve, vijon punën në bashkëpunim me specialistët e Institutit të Policisë Shkencore, për të dokumentuar lidhjen e automjetit të djegur, me ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme, në Tiranë./albeu.com