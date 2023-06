Madonna gjendet pa ndjenja dhe dërgohet në kujdes intensiv, të afërmit: U përgatitëm për më të keqen

Problemet shëndetësore të Madonës kanë qenë mjaft serioze, pasi agjenti i saj zbuloi të mërkurën mbrëma se ajo duhej të shtrohej në kujdesin intensiv pas një infeksioni të rëndë bakterial.

Të afërmit që thanë për Daily Mail se “ne jemi përgatitur për më të keqen”.

Këngëtarja 64-vjeçare, sipas Daily Mail dhe New York Post, u gjet pa ndjenja të shtunën dhe u dërgua në spital, ku mjekët vazhduan me intubimin e saj dhe transferimin e saj në një shtrat të ICU.

Madonna, megjithatë, thuhet se është transferuar në një shtrat të rregullt, ndërsa vajza e saj, Lourdes Leon, është gjithmonë pranë saj.

“Në ditët e fundit, askush nuk e dinte se çfarë drejtimi do të merrte shëndeti i saj dhe familja e saj po përgatitej për më të keqen,” tha i afërmi i Madonna-s, i cili e përshkroi shtrimin në spital si një “thirrje zgjimi” për këngëtaren e njohur, e cila beson se është e pathyeshme duke e shtyrë veten të përgatitet sa më mirë për turneun, i cili përfundimisht u shty për shkak të shtrimit të saj në spital.

“Kjo është arsyeja pse askush nuk tha asgjë që nga e shtuna. Të gjithë menduan se mund ta humbnim dhe ky ishte realiteti”, shtoi i njëjti i afërm.

Sipas tij, shtrimi i papritur i Madonës në spital bëri bashkë familjen e saj dhe i kujtoi asaj se “ajo nuk po bën jetën e shëndetshme që duhet për moshën që ka.

Ajo mendon se është ende një grua e re kur nuk është.”

Megjithatë, çdo diskutim për shtyrjen e turneut është ndaluar në dhomën ku po trajtohet këngëtarja nga frika se mos e shqetësojë.

“Çdo gjë që lidhet me punën e saj, përfshirë turneun, është kthyer prapa dhe askush nuk lejohet të flasë për këtë, sepse do ta ‘humbin’. Madonna do ta vendosë karrierën dhe famën e saj përpara shëndetit deri në ditën që të vdesë”.

Provat rraskapitëse

Në të njëjtën kohë, New York Post zbulon se Madonna ka bërë prova të shumta përpara turneut të saj Festimi.

“Ajo bëri prova për 12 orë. Ishin prova të lodhshme dhe të dhimbshme dhe ajo dha më të mirën e saj”, tha një burim i cituar nga faqja e internetit.

Një burim i dytë pohon se “Madonna nuk dëshiron të anulojë turneun. Ajo ka kaluar shumë mirë në prova dhe dëshiron të kthehet tek ato kur të jetë gati”.

Këngëtarja 64-vjeçare kishte postuar më parë një mori fotosh dhe videosh nga provat për turneun e saj, ku më e fundit u postua katër ditë para se të shtrohej në spital. Krasah fotos Madona shkruante: “Qetësia para stuhisë”.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Njoftimi i agjentit të saj

Aventura shëndetësore e Madonës dhe shtyrja e turneut të saj u njoftua nga agjenti i saj, Guy Oseary, duke shkruar se “të shtunën, më 24 qershor, Madonna u sëmur nga një infeksion i rëndë bakterial që çoi në shtrimin e saj në ICU.”

“Shëndeti i saj është duke u përmirësuar, megjithatë ajo është ende nën kujdesin mjekësor. Pritet një rikuperim i plotë. Në këtë kohë do të na duhet të pezullojmë të gjitha angazhimet, përfshirë turneun”, përfundoi agjenti i Madonna-s në njoftimin e tij.