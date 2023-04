Luizi kërkon bashkëpunim me Noyzin: Klipin ta bëjmë me Cabrio (VIDEO)

Luizi ka shprehur dëshirën e tij për të bashkëpunuar me reperin e njohur, Noizy.

Teksa po bisedonte me banorët e tjerë të shtëpisë së Big Brother Vip, Luizi tha se mendon se Noizy e mbështet atë. Luizi tha gjithashtu do të dëshironte të bënte një klip në makinë në Cabrio me Noyzin.

Luizi: Me shumë gjasa Noizy ka për të thënë që “ e du fortë Luizin”. Po me bo një këngë me Noizyn, ccfarë mendoni ju? Edhe do të bëhet klipi në makinë në Cabrio.

Kujtojmë se së fundmi, reperi i njohur Noizy duke performuar në skenë këngën e tij të re “Jena mbretër 2” ka publikuar edhe një video të Ejllit brenda shtëpisë duke kërcyer. Në këtë mënyrë ai ka reaguar duke treguar mbështetjen e tij për Luizin./Albeu.com/