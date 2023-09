“Ndërkohë që Kiara sheh Duomon, unë shijoj pamjen më të bukur në botë, sapo hap sytë”, shkruan Luizi bashkangjitur videos së publikuar në Instastory, ndërkohë që videon e ka shoqërua me një ndër këngët mjaft të njohura të artistit të famshëm, Andrea Bocelli, “Vivo Per Lei”, duke e bërë këtë moment edhe më romantik.

Pas një vere të ngarkuar me koncerte dhe me shumë projekte të reja muzikore, Luizi po i kushton pak kohë vetës së tij për të pushuar. Nga ana tjetër, Kiara mbylli një sezon të suksesshëm të “Kepi i Vipave”. Deri tani ende nuk është zbuluar se ku do ta shohim medoratoren e njohur për këtë sezon të ri televiziv.

Së fundmi në media ka nisur të qarkullojë lajmi se Luizi dhe Kiara janë në një pritje të ëmbël dhe se moderatorja është në muajin e dytë të shtatzanisë por deri tani ende nuk kemi një komfirmim nga e ana e çiftit të dashur për publikun shqiptar, pavarësisht se Luizi shpesh herë ka ngacmuar publikun, duke hedhur dyshime se Kiara mund të jetë në pritje të ëmbël.